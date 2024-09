Destaques de literatura e teatro no Sesc São Caetano 

O Sesc São Caetano traz no mês de outubro, uma série de apresentações que exploram a força da palavra, da poesia e das artes cênicas, conectando o público a questões sociais e culturais por meio de performances impactantes. Com enfoque em temáticas como resistência, empoderamento e a importância da literatura, os eventos programados para o mês são uma oportunidade única de vivenciar obras que transcendem o tempo e as transformações pessoais e coletivas. As apresentações, que fazem parte do projeto “Cena Aberta”, acontecerão às sextas-feiras, sempre às 20h, com ingressos à venda na rede Sesc SP, e prometem uma imersão em narrativas intensas e transformadoras.

Dia 4/10

Também Guardamos Pedras Aqui

Com Luiza Romão

Baseado no premiado livro da autora e atriz Luiza Romão, este espetáculo reconta a Guerra de Troia sob uma perspectiva feminista, usando spoken word e performance visual. A obra questiona o patriarcado e aborda formas de subjugação colonial, por meio de figuras históricas e literárias femininas, como Cassandra e Ifigênia. Vencedor do Prêmio Jabuti de Livro do Ano em 2022, este espetáculo é uma crítica poderosa e poética à opressão histórica das mulheres. Classificação 16 anos

Dia 11/10

Aya – Palavras que Resistiram e Florescem

Com Sarau das Pretas



O Sarau das Pretas, celebrando oito anos de trajetória, apresenta uma performance poética que honra as palavras de mulheres pretas que persistem e florescem. A apresentação é guiada pela filosofia Adinkra, com destaque para o símbolo Aya, que representa a força e a superação dessas vozes que resistem ao longo do tempo. Poemas e músicas autorais compõem o repertório, em uma celebração da existência e da resistência. Classificação 12 anos, com interpretação de Português para Libras.

Dia 18/10

O Homem que Queria Ser Livro

Com Darson Ribeiro

Neste monólogo envolvente, um homem encontra sentido na vida através dos livros, acreditando que pode se transformar em um deles. Durante sua jornada, ele assume diversas personagens da literatura, em uma reflexão poética sobre o poder das histórias e o legado que elas deixam. Classificação 12 anos

Dia 25/10

Slam de Surdes

O Slam de Surdes é uma batalha de poesia autoral em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com tradução simultânea para o português. Poetas convidados demonstram a força da palavra em Libras, conectando surdos e ouvintes por meio da arte. O Slam integra também o “Modos de Acessar: construindo acessibilidade em territórios diversos”, projeto em rede do Sesc São Paulo que promove, por meio de ações educativas e apresentações artísticas, a criação de espaços amigáveis para diálogos sobre a educação para acessibilidade. Classificação livre, atividade em Libras, com interpretação em português para ouvintes. Apresentação gratuita.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias 4, 11, 18, 25 de outubro às 20h

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Consulte a classificação etária de cada espetáculo.

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00