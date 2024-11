Destaques da Extensão USCS 2024: evento de premiação será nesta quarta-feira (27)

No dia 27 de novembro, a partir das 19h30, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) promove o evento “Destaques da Extensão USCS 2024”. Em atividade no auditório do campus Barcelona, serão apresentados os 10 trabalhos de extensão universitária da USCS melhor avaliados, entre aqueles realizados no primeiro semestre de 2024. A atividade é aberta ao público, com entrada franca.

Durante o evento, entre os 10 trabalhos pré-selecionados, um júri de especialistas escolherá três deles, sendo seus autores premiados com bolsas integral, de 50% e de 25%, respectivamente aos 1º, 2º e 3º lugares.

Os 10 trabalhos melhores avaliados nesta edição foram:

“A Gamificação como Estratégia de Mensuração da Percepção e do Conhecimento Acerca da Tuberculose em Comunidades Vulneráveis de Santo André” (curso de Medicina São Paulo);

“Atividades Físicas e Reeducação Alimentar: Proposta de melhoria dos hábitos alimentares dos frequentadores do Parque Celso Daniel” (curso de Educação Física);

“Brincadeiras com Folclore Brasileiro” (curso de Pedagogia);

“Comércio Ilegal de Aves e seu Impacto na Biodiversidade: Um diálogo com estudantes do ensino fundamental I” (curso de Medicina Veterinária);

“Conscientização e Prevenção: Estratégias didáticas no combate à dengue para crianças nas escolas” (curso de Medicina – São Caetano do Sul);

“Desenvolvimento de Protocolo Institucional: Carro de emergência na atenção primária” (curso de Medicina – Itapetininga);

“Estratégias de Prevenção da Dengue (curso de Enfermagem);

“Projeto Clube do Livro – Saberes Compartilhados: Prevenção de quedas” (curso de Fisioterapia);

“Trombose, Tabagismo e Anticoncepcionais: Uma tríade de riscos” (curso de Biomedicina);

“Vovó Digit@l: Facilitando a inclusão digital da terceira idade” (curso de Ciência da Computação).

Mostra de Extensão

A premiação Destaques de Extensão é resultado da III Mostra de Extensão da USCS, que vem sendo apresentada ao seu público desde o dia 11 de novembro, como uma uma exposição itinerante, percorrendo os campi da Universidade, com banners e informações sobre os principais trabalhos realizados no primeiro semestre deste ano. Esta edição contou, ao todo, com 23 projetos.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer e valorizar as ações de extensão na universidade; compartilhar os impactos da extensão nas comunidades interna e externa, e estimular o engajamento dessas comunidades nas atividades educacionais, culturais e sociais promovidas pela USCS.