Destaques da 8ª Expo Motorhome, em Pinhais (PR) –Assim a casa vai

A 8ª Expo Motorhome, a maior feira de campismo e caravanismo da América Latina, reuniu as novidades do setor de 13 a 17 de novembro no Expotrade de Pinhais, cidade vizinha a Curitiba, no Paraná. O evento atraiu mais de 25 mil visitantes de vários Estados e de oito países. Nos 23 mil metros quadrados do Expotrade, os 150 fabricantes e empresas do ramo fizeram demonstrações de motorhomes, trailers, minitrailers, campers, barracas e acessórios. O volume de negócios deve chegar à casa de R$ 500 milhões. Uma das novidades do evento foi a participação da encarroçadora de ônibus gaúcha Marcopolo, que apresentou a nova divisão Marcopolo Motorhomes e lançou seu primeiro motorhome, o Nomade. “O crescimento da Expo Motorhome é resultado do interesse cada vez maior do público pelo campismo e caravanismo, bem como de todos os investimentos e inovações mostrados a cada edição”, comemora Tuani Dal’Pra, coordenadora-geral da feira.

Destaques da 8ª Expo Motorhome

Nomade, da Marcopolo

A Marcopolo, encarroçadora de ônibus de Caxias do Sul (RS), criou a divisão Marcopolo Motorhomes e apresentou o Nomade, um veículo compacto Classe A com 7,50 metros de comprimento, 2.36 metros de largura, 3,18 metros de altura total e 1,95 metro de altura interna. Construído sobre o novo chassi específico para esse uso, o Nomade é equipado com motor a diesel Cummins F3.8, de 175 cavalos de potência, tração 4×4 com reduzida e câmbio automático Allison de 6 velocidades. O motorista conta com poltrona Ergodesign e os passageiros são acomodados em poltronas giratórias. A central multimídia de 9 polegadas permite gerenciamento das funções do veículo. O salão interno conta com teto com iluminação em leds, ar-condicionado 24V com inverter e “slide out” – que amplia o espaço interno em até 16 metros quadrados quando o veículo está parado. O salão inclui TV, cozinha com pia, fogão a gás de duas bocas da Tramontina, geladeira de 216 litros, micro-ondas e forno. O quarto tem cama, armários, banheiro com ducha de acionamento monocomando e sanitário separado, espelho com iluminação, TV, ar-condicionado, sanitário com pedal Dometic e claraboia com exaustor. Os preços começam em R$ 1,65 milhão e chegam a R$ 2,6 milhões na configuração mais completa, exposta na feira.

7.5 Si, da Santo Inácio Motorhomes

A Santo Inácio Motorhomes, de Gramado (RS), revelou o novo 7.5 Si, modelo de 7,50 metros de comprimento que pode ser montado sobre chassi Mercedes-Benz ou Iveco. “A grande novidade é o teto panorâmico, que dá a oportunidade de criar um ambiente especial para ver o céu de dentro de casa”, detalha Júnior Ghesla, coordenador de Marketing da empresa. O exemplar exposto na feira é montado sobre um chassi da Mercedes-Benz Sprinter, equipado com motor turbodiesel de 170 cavalos e câmbio manual de 6 marchas. Será comercializado por cerca de R$ 1,25 milhão.

American Envision, da Vettura

A Vettura, de São Leopoldo (RS), não chegou a ser diretamente afetada pela tragédia climática que castigou o Rio Grande do Sul em maio, mas as famílias de 15 empregados acabaram sendo atingidas, o que reduziu em 70% a produção na época. Agora, apenas meio ano depois, a fabricante apresenta o American Envision, novo modelo de 10,90 metros de comprimento montado sobre chassi Scania K320, com motor a diesel de 320 cavalos e câmbio automatizado de 12 marchas. Equipado com modernas tecnologias, incluindo sistema de frenagem automática, o exemplar exposto na feira custa R$ 2,8 milhões (os preços oscilam de acordo com detalhes do projeto). “Estamos muito otimistas e projetamos 30% de aumento nas vendas em relação à feira passada”, adianta Bernardino Marcos Martins, o Juca, sócio-proprietário da Vettura.

SR-100, da Serro Motorhomes

A Serro Motorhomes, de Campo Largo (PR), lançou o SR-100, novo modelo que traz como diferenciais um tanque com 300 litros de água potável e o sistema EcoFlow de gerenciamento inteligente de energia. O exemplar exposto na feira foi montado sobre chassi da nova Ford Transit, com motor turbodiesel de 170 cavalos, acoplado ao câmbio automático de 10 marchas. O SR-100 é comercializado por R$ 620 mil. “A aceitação deste novo produto está sendo ótima, principalmente em função do comprimento total, que é de seis metros e facilita bastante a circulação nas grandes cidades”, enfatiza Vitória Vargas, gestora de Marketing.

MTB 700, da Motor Trailer

Fabricante de motorhomes e trailers mais antiga do Brasil, com 53 anos de atividades, a Motor Trailer, de Pirassununga (SP), apresentou na 8ª Expo Motorhome o MTB 700, com sete metros de comprimento. Montado sobre o chassi do Iveco 45180 Hi-Matic, é equipado com motor turbodiesel de 180 cavalos e transmissão automática de 8 marchas. O seu baixo peso, de 3.400 quilos, otimiza o consumo de combustível e proporciona menor desgaste de componentes, como pneus. “A sua disposição interna garante conforto e maior sensação de liberdade. O novo modelo foi especialmente projetado para casais aventureiros”, descreve Luiz Antônio Matheus, proprietário e presidente da Motor Trailer. O exemplar exposto na feira é comercializado por R$ 886 mil.