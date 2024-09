Destaque na final do Brasileiro, Vic explica máscara na comemoração e convoca corintianos

Grande nome do primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino entre Corinthians e São Paulo, com dois gols e uma assistência, Vic Albuquerque explicou por que usou uma máscara na comemoração neste domingo (15). Ela ainda convocou a torcida para a segunda partida.

As Brabas venceram por 3 a 1 no MorumBis e podem conqistar o hexa no domingo que vem na Neo Química Arena. Para isso, podem perder até por um gol de diferença.

Vic Albuquerque vestiu uma máscara do personagem “Flash” para comemorar o segundo gol do Corinthians, o primeiro dela na partida, aos 4min do segundo tempo. A comemoração rendeu-lhe um cartão amarelo.

“Eu estava brincando numa loja de brinquedos com uma das minhas melhores amigas aqui, que é a Letícia, e a gente acabou pegando a máscara e ficou brincando. A gente gosta muito de filmes, de super-heróis”, explicou Vic Albuquerque, em entrevista à TV Globo.

A camisa 17 do Timão voltou a marcar aos 43min da etapa final. Ela brincou na saída de campo ao dizer que fez um gol para cada sobrinho, para não haver briga.

“Meus sobrinhos gostam bastante também, então quero homenageá-los, um gol para cada um [risos].”

Vic aproveitou ainda para convocar a Fiel para o segundo e decisivo jogo, no estádio do Corinthians.

“Quero aproveitar para convidar o nosso torcedor. A gente viu a força da torcida delas aqui e a gente quer convidar nossa torcida, porque a gente também é mais forte na Casa do Povo, na Neo Química Arena, então quero todo mundo lá para fazermos uma festa linda.”