Destaque da Copa Paulista segue no Azulão visando o acesso em 2025

O atacante Wemerson, de 23 anos, autor de sete gols na Copa Paulista deste ano, encerrou a disputa entre os artilheiros e busca seguir com a boa fase na disputa do Campeonato Paulista da Série A4 no próximo ano.

Feliz e bem ambientado na cidade, o jogador comentou sua participação na Copa Paulista: “Evidente que o nosso objetivo era a conquista da competição, mas, como não veio, fiquei feliz com a Campeã e ainda mais por ter meu trabalho reconhecido pelo clube e pelos torcedores, que sempre se manifestam de maneira positiva pelas redes sociais”, declarou.

Wemerson acredita em uma boa performance do Azulão na próxima temporada. “Estou motivado com o início do trabalho e acreditando que a diretoria vai montar um grande elenco para que possamos, juntos, lutar por um acesso para a Série A3 em 2025”, afirmou.

O São Caetano iniciou os primeiros testes físicos e avaliações médicas durante a preparação do tempo que disputará o Campeonato Paulista da Série A4 em 2025, sob o comando do técnico Heron Ferreira. Nos próximos dias, o clube divulgará o elenco para esta competição.