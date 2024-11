Descubra os clubes literários de SP e Villa-Lobos

Com o final do ano se aproximando, muitos de nós enfrentamos a sensação de que algumas metas planejadas ficaram para trás. No entanto, ainda há tempo para resgatar essas promessas e dar um passo significativo rumo ao crescimento pessoal. Uma opção interessante e divertida é participar dos clubes de leitura oferecidos pelas Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos. Estes clubes, online e presenciais, são excelentes oportunidades para cultivar o hábito da leitura e expandir horizontes culturais.

A Biblioteca de São Paulo (BSP) oferece o Clube de Leitura Online BSP, com discussões mensais de obras literárias. Este mês, o destaque é “Vidas Secas” de Graciliano Ramos. O encontro ocorre em 21 de novembro, das 15h às 17h, em parceria com a BibliON. Para participar, basta se inscrever a partir de 8 de novembro no site bsp.org.br/inscricao. Já o Clube de Leitura Presencial BSP traz “Maus” de Art Spiegelman em debate no dia 22 de novembro, com inscrições no mesmo link.

A Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) também promove encontros literários. O Clube de Leitura Online BVL discutirá “A terra dá, a terra quer”, de Antônio Bispo dos Santos, em 28 de novembro. Inscreva-se pelo site bvl.org.br/inscricao a partir de 8 de novembro. O encontro presencial abordará “À Espera dos Bárbaros” de J. M. Coetzee em 30 de novembro.

Essas atividades não apenas incentivam a leitura, mas também promovem o intercâmbio cultural e social entre os participantes. Ambas as bibliotecas são geridas pela SP Leituras e oferecem uma vasta programação cultural para todas as idades. Participar desses clubes é uma maneira valiosa de encerrar o ano com aprendizado e novas experiências literárias.