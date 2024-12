Desmatamento cai 77,2% no Pantanal e 57,2% no Cerrado entre agosto e novembro de 2024

A taxa de desmatamento do Pantanal teve queda de 77,2% entre agosto e novembro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. No Cerrado, a redução foi de 57,2%. Os dados do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real (Deter), do Inpe, foram divulgados em 18 de dezembro de 2024, durante a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento.

Na Amazônia, o desmatamento também teve queda, com uma redução de 30,6% de agosto de 2023 a julho de 2024 em comparação ao período anterior, e de 45,7% em relação ao intervalo de agosto de 2021 a julho de 2022. O nível de desmatamento em 2024 é o menor registrado nos últimos 9 anos.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a importância dos planos executados pelo governo para combater o desmatamento, citando a queda no Cerrado, que já ocorre por nove meses consecutivos.

Durante a reunião, foram lançados os Planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Caatinga (PPCaatinga) e no Pantanal (PPPantanal). Essas iniciativas buscam combater o desmatamento e as queimadas. O vice-presidente Geraldo Alckmin lembrou que o combate ao desmatamento é essencial para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

O governo federal tem intensificado ações de fiscalização e monitoramento, com o uso de tecnologias avançadas e a integração entre órgãos como Ibama, ICMBio, Força Nacional e Polícia Federal. O objetivo central é reduzir drasticamente o desmatamento e alcançar o desmatamento zero no Brasil até 2030.

Além disso, o governo federal tem investido na promoção da bioeconomia, utilizando recursos biológicos de maneira sustentável, buscando alternativas de renda para as comunidades locais e incentivando a preservação da floresta em pé.

A Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento é composta por diversos ministérios do Governo Federal, incluindo os Ministérios da Casa Civil, Meio Ambiente, e Agricultura, entre outros.