Deslizamento em porto no AM abre cratera e mobiliza bombeiros

Autoridades confirmaram o deslizamento. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a terra cede e uma cratera é aberta. Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

O governo do Amazonas disse que o porto está sob responsabilidade do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Em nota, a agência informou que não é a responsável pela administração do local, apenas pelo IP4 -instalação portuária é destinada ao embarque e desembarque de passageiros e movimentação e armazenagem de carga ao longo de canais, rios, lagoas, enseadas, baías e angras.

A autarquia confirmou ter enviado técnicos para uma inspeção detalhada.

“Técnicos do Dnit já estão no local para realizar uma inspeção detalhada e avaliar a extensão dos danos e os riscos que ainda podem comprometer a segurança da estrutura da IP4. O Dnit acionou imediatamente as autoridades competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Polícia e a Defesa Civil”, diz trecho de nota do Dnit.

Na nota, o Dnit diz acreditar que o deslizamento foi causado por um fenômeno sazonal. O evento é conhecido como “terras caídas”, comum nesta época do ano na região. Trata-se do termo como a população local descreve o processo de erosão fluvial, com escorregamentos, deslizamentos, desmoronamentos e desabamentos, que podem ter várias dimensões. Inclusive a que aconteceu agora.

Um mesmo fenômeno provocou um desabamento às margens do rio Purus, afluente do rio Solimões, no ano passado. O acidente deixou dois mortos e mais de 200 desabrigados na comunidade Arumã, no município amazonense de Beruri (a 263 quilômetros de Manaus).