Deslizamento em Mina de MG Força Evacuação

A Agência Nacional de Mineração (ANM) ordenou a interdição de uma mina em Conceição do Pará, Minas Gerais, após um deslizamento ocorrido no último sábado. A decisão foi tomada devido à detecção de “risco iminente” na estrutura da mina, comprometendo a segurança do local. Técnicos da ANM realizaram uma inspeção e constataram que a estrutura não estava segura, o que levou ao rompimento parcial de uma montanha de entulhos e ao escorregamento dos rejeitos.

A situação exigiu a evacuação imediata da área afetada. Às 9h48, as autoridades iniciaram a remoção dos moradores das 17 casas situadas na zona de risco. Ao todo, 67 pessoas foram deslocadas para hotéis e a prefeitura local orientou que não retornem às suas residências sem autorização oficial.

A Jaguar Mining, responsável pela mina, declarou ter detectado previamente o problema na pilha de entulho através de seus funcionários e afirmou estar prestando assistência aos moradores impactados. A empresa também informou estar tomando medidas para corrigir as falhas estruturais identificadas.

A ANM enfatiza a possibilidade de novos deslizamentos e continua monitorando a situação. A segurança das operações de mineração é primordial, e intervenções rápidas são essenciais para evitar tragédias maiores. A comunidade deve permanecer atenta às orientações das autoridades competentes e aguardar novas atualizações sobre o retorno seguro às suas residências.

Este incidente ressalta a importância da fiscalização rigorosa nas operações de mineração para garantir a integridade estrutural das instalações e proteger as comunidades locais de potenciais desastres ambientais. As medidas adotadas visam assegurar que eventos como este sejam evitados no futuro, reforçando a segurança na mineração em Minas Gerais e em todo o Brasil.