Deslizamento de terra em Jandira, SP, deixou uma vítima fatal

Na tarde desta quarta-feira (26), um deslizamento de terra resultou em um trágico incidente em Jandira, localizada na Grande São Paulo. Durante a execução de uma obra no Jardim Nossa Senhora de Fátima, duas pessoas foram soterradas.

Equipes de resgate, incluindo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram rapidamente mobilizadas para a cena do acidente. Uma das vítimas foi resgatada com vida e levada ao Hospital das Clínicas por meio do helicóptero Águia 14, apresentando suspeita de fratura no fêmur. Infelizmente, a segunda vítima foi encontrada sem sinais vitais.

O deslizamento ocorreu em meio a chuvas intensas que afetaram a capital e sua região metropolitana ao longo da tarde. Moradores da área haviam recebido alertas sobre a possibilidade de precipitações severas por volta das 16h. As condições climáticas adversas foram acompanhadas por rajadas de vento que alcançaram até 104 km/h, conforme medido nas proximidades do Aeroporto Campo de Marte.

No Sambódromo do Anhembi, os efeitos do temporal foram visíveis, com danos aos carros alegóricos das escolas de samba. A Zona Norte também sofreu com chuvas de granizo, enquanto alagamentos provocaram sérios transtornos na Freguesia do Ó.

As autoridades continuam a monitorar os desdobramentos desse evento climático e alertam para a necessidade de cautela redobrada em áreas consideradas de risco.