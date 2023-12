Deslizamento de terra destrói três casas e deixa feridos em Ferraz de Vasconcelos, na Grande SP

Um deslizamento de terra em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, provocou o desabamento de um muro e a destruição de três residências no bairro Jardim Freire, nesta quinta-feira, 30. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h45 e sete viaturas foram empenhadas para atender a ocorrência. Entre as vítimas que precisaram ser atendidas estão um bebê de 10 meses e uma adolescente de 17 anos, que ficou soterrada e teve fratura de fêmur e contusão na cabeça.

As vítimas foram levadas e atendidas nos pronto-socorros do Itaim Paulista, Santa Marcelina de Itaquera, na zona leste de São Paulo, e Regional de Ferraz.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, que também esteve no local do acidente para ajudar no resgate, não chovia na região no momento do colapso, mas o deslizamento pode ter acontecido por conta do solo encharcado das precipitações dos últimos dias.

De acordo com o órgão, as residências atingidas eram feitas de madeira e o local foi interditado. Não há também informações de desabrigados ou desalojados.