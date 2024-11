Desigualdade em SP: Expectativa de vida varia 24 anos entre distritos

A desigualdade social em São Paulo, particularmente no que diz respeito à expectativa de vida, permanece um desafio significativo. Um levantamento recente revela que a diferença na idade média ao morrer entre distritos da cidade não sofreu alterações significativas desde 2006. Enquanto em Alto de Pinheiros a expectativa de vida é de 82 anos, em Anhanguera é de apenas 58 anos. Essa disparidade de 24 anos destaca as desigualdades persistentes na capital paulista.

Esses dados são parte do Mapa da Desigualdade de São Paulo, divulgado pelo Instituto Cidades Sustentáveis e pela Rede Nossa São Paulo. Segundo o relatório, os distritos periféricos das zonas leste e norte, além de partes centrais como Sé e Brás, apresentam os piores indicadores de idade média ao morrer. O estudo ainda aponta que fatores como mortalidade infantil, homicídios entre jovens e acesso desigual a saúde e infraestrutura são determinantes nessa diferença.

A questão habitacional também é crítica, com uma alta proporção de domicílios em favelas em regiões como Vila Andrade e Brasilândia. Outro fator relevante é a mobilidade urbana; distritos mais distantes do centro enfrentam longos tempos de deslocamento, exacerbando as dificuldades diárias dos moradores.

Para enfrentar essas desigualdades, é essencial que as políticas públicas sejam direcionadas e baseadas nas reais necessidades dos territórios afetados. Planejamentos futuros devem considerar investimentos em infraestrutura, saúde e cultura para promover equidade entre os distritos. Apenas alocar orçamentos sem compreender as necessidades específicas não será suficiente para reduzir essas disparidades sociais.

É fundamental que se implementem estratégias concretas para transformar o panorama atual, garantindo melhores condições de vida para todos os habitantes da cidade, independentemente do distrito onde residem.