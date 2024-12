Design Gráfico é nova opção de curso gratuito na Fatec Sumaré

A partir do primeiro semestre de 2025, a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Sumaré, localizada Região de Campinas, contará com o curso superior de tecnologia em Design Gráfico. Inédita no Centro Paula Souza (CPS), a graduação reflete a constante atualização da oferta de ensino público e gratuito às tendências do setor produtivo e é estruturada para formar profissionais capacitados a atuar em um mercado que exige criatividade, visão crítica e domínio das novas tecnologias. Ao todo, são disponibilizadas 40 vagas para o período vespertino. As inscrições para o Vestibular podem ser feitas até dia 12, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.

A grade curricular inclui disciplinas gerais, como fundamentos filosóficos e históricos, e conteúdos específicos voltados a práticas artísticas, desenho expressivo manual e digital, exploração de tecnologias e linguagens inovadoras. A combinação de disciplinas busca oferecer aos estudantes ferramentas para desenvolver soluções gráficas criativas e eficazes.

Os futuros tecnólogos serão preparados para criar materiais de comunicação visual, explorar meios artísticos e atuar em diferentes segmentos do setor, sempre com foco na qualidade e na ética profissional.

O tecnólogo em Design Gráfico encontrará amplas oportunidades no mercado de trabalho, podendo pleitear vagas em editoras e gráficas; agências de publicidade e marketing; escritórios e estúdios de design; produtoras de vídeo, departamentos de comunicação corporativa; instituições públicas e organizações não-governamentais (ONGs). Além disso, o profissional poderá atuar de forma autônoma, oferecendo serviços personalizados para empresas de diversos setores.

Inscrições abertas

O interessado em uma das 97 opções de cursos das Fatecs pode se inscrever no Vestibular, até as 15 horas, do dia 12 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 60. A prova será realizada no dia 12 de janeiro de 2025. As Fatecs oferecem computadores e acesso à internet para os candidatos que precisarem, mediante agendamento prévio.

Na Fatec Sumaré, além do curso em Design Gráfico, ainda há opção para estudar Gestão de Logística Integrada (24 vagas/manhã), Gestão de Negócios e Inovação (34 vagas/noite) e Gestão de Recursos Humanos (34 vagas/noite).