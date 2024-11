Desfile e celebração marcam inauguração da Casa do Papai Noel em Santos

Neste sábado (30), a Praça da Independência, localizada no bairro do Gonzaga, em Santos, será transformada em um cenário mágico e repleto de solidariedade natalina. A partir das 18h45, o Papai Noel fará sua chegada triunfal, partindo da sede do Corpo de Bombeiros na Avenida Ana Costa, número 387, em um veículo aberto. Este evento marca a inauguração da encantadora casa do Papai Noel, que estará aberta para visitação até o dia 23 de dezembro.

A festividade terá início com um desfile repleto de personagens típicos do Natal, garantindo uma atmosfera especial e envolvente para o público. Durante esse período, das 17h às 22h, de segunda a domingo, o Papai Noel estará disponível para receber famílias, tirando fotos e conversando com as crianças em um espaço totalmente acessível.

Este evento não se resume apenas ao entretenimento; possui também uma significativa vertente solidária. Os visitantes são incentivados a doar brinquedos novos ou em bom estado. As doações serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade, que atende 121 entidades cadastradas, garantindo um Natal mais alegre para diversas crianças.

A realização deste projeto é fruto de uma colaboração entre a Prefeitura de Santos e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Santos Praia. Conta ainda com o apoio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) Santos, do Corpo de Bombeiros e do Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa recebe colaborações adicionais da Casa X e Memorial Necrópole Ecumênica, além do patrocínio do Banco Sicredi.

Esta ação está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 16 da ONU, que busca promover Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Para mais informações sobre os demais objetivos dos ODS, visite o site oficial da organização.