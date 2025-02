Desfile de blocos no Parque São Lourenço altera itinerários no sábado (1°)

A SPTrans informa que, das 11h às 18h de sábado (1°), as linhas 4056/10 Pq. Boa Esperança – Term. São Mateus e 3773/10 Res. Sta. Bárbara – Metrô Carrão serão desviadas durante o desfile do Bloco de Rua Pode Entrar e do Bloco Carnavalesco Renascer, no Parque São Lourenço, Zona Leste.

Bloco Carnavalesco Renascer – das 13h às 18h

– das Bloco de Rua Pode Entrar – das 11h às 16h

Percurso dos blocos:

R. Forte do Triunfo, R. Forte do Rio Branco, R. Forte do Araxá, R. Forte dos Franceses, R. Forte do Triunfo.

Confira as alterações:

4056/10 Pq. Boa Esperança – Term. São Mateus Ida: normal até Av. Ragueb Chohfi, Av. Aricanduva, Av. Ragueb Chohfi, retorno, Av. Ragueb Chohfi, R. Forte do Rio Negro, Av. Forte do Leme, R. Forte do Rio Branco, R. Forte da Ribeira, R. Cadência, prosseguindo normal. Volta: normal até R. Cadência, R. Forte da Ribeira, Av. Forte do Leme, Av. Ragueb Chohfi, prosseguindo normal.

3773/10 Res. Sta. Bárbara – Metrô Carrão Ida: normal até R. Cadência, R. Forte da Ribeira, Av. Forte do Leme, seguindo normal. Volta: normal até Av. Ragueb Chohfi, Av. Forte do Leme, R. Forte do Rio Branco, R. Forte da Ribeira, R. Cadência, prosseguindo normal.



Operação de Ônibus no Carnaval

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar o caminho pela passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha para verificar os desvios.