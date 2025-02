Desfile de blocos altera linhas na Freguesia do Ó no fim de semana (22 e 23/2)

A SPTrans informa que, no fim de semana (22 e 23), das 6h às 18h, quatro linhas terão seus itinerários alterados devido ao desfile de blocos de Carnaval no Largo da Matriz, na Freguesia do Ó, Zona Norte da cidade.

Percurso:

Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó e entorno da Praça.

Largo da Matriz com a Rua Anastácio de Souza

Rua Anastácio de Souza com a Rua Jesuíno de Brito

Largo da Matriz com a Rua José de Siqueira

Rua José de Siqueira com a Rua da Bica

Avenida Itaberaba com o Largo da Matriz Velha

Rua da Bica com a Avenida Paula Ferreira

Programação dos blocos:

Dia 22 – sábado

Bloco Urubózinho – 7h às 13h

Bloco Akió – 11h às 17h

Dia 23 – domingo

Bloco Urubó – 11h às 16h

Bloco Jah É – 13h às 18h

Confira as alterações:

8199/10 Pirituba – Cem. Vl. Nova Cachoeirinha

Ida : normal até Av. Paula Ferreira, Rua da Bica, Av. Itaberaba , prosseguindo normal.

: normal até , prosseguindo normal. Volta: sem alteração.

139A/10 Vl. Iório – Lapa

Ida : sem alteração.

: sem alteração. Volta: normal até Av. Paula Ferreira, Rua da Bica, Av. Itaberaba, prosseguindo normal.

847P/42 Brasilândia – Vl. Olímpia

Ida : sem alteração.

: sem alteração. Volta: normal até Av. Paula Ferreira, Rua da Bica, Av. Itaberaba, prosseguindo normal.

178T/10 Metrô Santana – CEASA

Ida : sem alteração.

: sem alteração. Volta: normal até Av. Paula Ferreira, Rua da Bica, Av. Itaberaba, prosseguindo normal.

Operação de ônibus no Carnaval

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar seu caminho pela passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha para verificar os desvios.