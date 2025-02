Desfile de bloco na região central motiva desvios de itinerários na segunda-feira, 24

A SPTrans informa que, das 17h30 às 23h de segunda-feira (24), 48 linhas terão seus itinerários alterados para a passagem do desfile do Bloco Banda Redonda, na região central.



Percurso: R. Theodoro Baima, R. da Consolação, R. Cel. Xavier de Toledo, Pça. Ramos de Azevedo, Teatro Municipal, R. Cons. Crispiniano, Lgo. do Paissandu, Av. São João, Av. Ipiranga, Pça. da República, R. Theodoro Baima.



Acompanhe as linhas e desvios:

2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. do Gasômetro, Viad. Diário Popular, Term. Pq. D. Pedro II.

Volta: sem alteração.

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

Sentido único: normal até R. Líbero Badaró, Lgo. São Francisco, R. Cristóvão Colombo, R. Riachuelo, Pq. Anhangabaú, ferradura de acesso, Av. 9 de Julho, retorno na Praça 14 Bis, Av. 9 de Julho, acesso, Term. Bandeira, R. Sto. Antônio, prosseguindo normal.

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

4112/10 Sta. Margarida Maria – Pça. da República

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

As linhas deverão operar em sistema circular, não atendendo seu ponto final.

Sentido único: normal até Rua Líbero Badaró, Largo São Francisco, Rua Benjamin Constant, Praça da Sé, Praça Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

1896/10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo

8594/10 Cidade D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

As linhas deverão operar em sistema circular, não atendendo seu ponto final.

Sentido único: normal até a Av. São João, R. Pedro Américo, Praça da República, R. Marquês de Itú, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias (pista da esquerda) Av. São João, prosseguindo normal.

8000/10 Terminal Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8000/01 Terminal Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8400/10 Terminal Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

As linhas deverão operar com o ponto final na pista esquerda da R. Brig. Tobias, alt. nº 85 (paralelo ao Term. Correio).

Ida: normal até a Av. São João, acesso, R. Helvétia, Av. São João, Al. Glete, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias.

Volta: R. Brig. Tobias, R. Cel. Batista da Luz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

8600/10 Term. Pirituba – Lgo. do Paissandu

9501/10 Term. Cachoeirinha – Lgo. Paissandu

As linhas deverão operar com o ponto final na Av. Rio Branco, alt. nº 47.

Ida: normal até a Av. Rio Branco nº 47.

Volta: Av. Rio Branco, R. Antônio de Godói, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

8677/10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandu

8686/10 Mangalot – Lgo. do Paissandu

Ida: normal até a Av. São João, acesso, R. Helvetia, Av. São João, Al. Glete, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu.

Volta: Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Cel. Batista da Luz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vila Madalena

701U/10 Metrô Santana – Cid. Universitária

Ida: normal até a Av. Ipiranga (pista da direita), Pça. da República, R. Mq. de Itú, R. Amaral Gurgel, R. da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, R. Vitória, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandú, prosseguindo normal.

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até o Term. Princesa Isabel, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Passagem sob o Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

178L/10 Lauzane Paulista – Hospital das Clínicas

Ida: normal até a R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, R. da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

508L/10 Term. Princesa Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a R. Líbero Badaró, Lgo. São Francisco, R. Cristóvão Colombo, R. Riachuelo, Pq. Anhangabaú, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, (lateral e acesso), Av. Sen. Queiros, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga (pista da direita), Av. João Dias, prosseguindo normal.

805L/10 Term. Princesa Isabel – Aclimação

Sentido único: Term. Princesa Isabel, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Riskallah Jorge, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, prosseguindo normal.

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: normal até a R. Líbero Badaró, Lgo. São Francisco, R. Cristóvão Colombo, R. Riachuelo, Pça. da Bandeira, Av. Prestes Maia, retorno sobre a Av. 23 de Maio, Av. 23 de Maio, Av. Nove de Julho, Al. Franca, R. Augusta, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

Sentido único: normal até a R. Líbero Badaró, Lgo. São Francisco, R. Cristóvão Colombo, R. Riachuelo, Pça. da Bandeira, Av. Prestes Maia, retorno sobre a Av. 23 de Maio, Av. 23 de Maio, Av. Nove de Julho, Al. Franca, R. Augusta, prosseguindo normal.

4111/10 Vila Monumento – Pça. da República

Sentido único: normal até a Av. Senador Queirós (pista da esquerda), R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, prosseguindo normal.

4115/10 Shopping Plaza Sul – Pça. da República

Sentido único: normal até a Av. Senador Queirós (pista da esquerda), R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, prosseguindo normal.

875A/10 Aeroporto – Perdizes

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Pça. da República, R. Mq. de Itú, R. Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

669A/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Pça. da República, R. Mq. de Itu, R. Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

702U/10 Cid. Universitária – Term. Pq. D. Pedro II

909T/01 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Riskallah Jorge, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Vd. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Ipiranga (pista da direita), Pça. da República, R. Mq. De Itú, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: normal até a Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, R. Gen. Jardim, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

7181/10 Cid. Universitária – Term. Princ. Isabel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Pça. da República, R. Mq. De Itú, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

8700/01 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

A linha deverá operar em sistema circular.

Sentido único: normal até a Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, R. Gen. Jardim, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, Largo do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Riskallah Jorge, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Vd. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Líbero Badaró, Lgo. São Francisco, R. Cristóvão Colombo, R. Riachuelo, Pq. Anhangabaú, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, (lateral e acesso), Av. Sen. Queiros, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga (pista da direita), Av. João Dias, prosseguindo normal.

7411/10 Cid. Universitária – Pça. da Sé

Sentido único: normal até a R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Riskallah Jorge, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Vd. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal até a R. Líbero Badaró, Lgo. São Francisco, R. Cristóvão Colombo, R. Riachuelo, Pq. Anhangabaú, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, (lateral e acesso), Av. Sen. Queiros, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga (pista da direita), Pça. da República, R. Mq. De Itú, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

Ida: normal até a R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Riskallah Jorge, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Vd. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Ipiranga (pista da direita), Pça. da República, R. Mq. de Itu, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

778R/10 COHAB Raposo Tavares – Term. Princesa Isabel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Pça. da República, R. Mq. de Itu, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

909T/10 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Riskallah Jorge, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Vd. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Ipiranga (pista da direita), Pça. da República, R. Mq. De Itú, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: normal até a Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, R. Gen. Jardim, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

8707/10 Rio Pequeno – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, R. Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: normal até a Av. Ipiranga (pista da direita), Pça. da República, R. Mq. de Itú, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

7545/21 CDHU Butantã – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Shop. Continental – Anhangabaú

As linhas deverão operar em sistema circular, não atendendo seus pontos finais.

Sentido único: normal até a Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, R. Gen. Jardim, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

7550/10 Term. Sto. Amaro – Metrô Sta. Cecília

Ida: sem alteração.

Volta: normal até o Lgo. do Arouche, R. Vitória, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Riskallah Jorge, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, prosseguindo normal.

Operação de Ônibus no Carnaval

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar o caminho por conta da passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site www.sptrans.com.br/carnaval e pesquisar a linha para verificar os desvios.