Desfile de 7 de Setembro destaca vacinação e homenageia gaúchos

O desfile de 7 de Setembro, realizado neste sábado (7), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, destacou a importância da vacinação. com a presença do famoso personagem Zé Gotinha, e homenageou o povo gaúcho pelo enfrentamento das fortes chuvas de maio.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu o desfile cívico-militar, às 9h14. O tema deste ano é Democracia e Independência. É o Brasil no Rumo Certo. Diversas autoridades estiveram presentes.

Neste ano, o evento que celebra do Dia da Independência foi organizado em três eixos temáticos: a presidência rotativa do Brasil do G20 e a Cúpula de chefes de Estado que será realizada em novembro, na cidade do Rio de Janeiro; o apoio e esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul; e o aumento da proteção da população, em especial, das crianças, por meio das campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento primário em saúde, com a retomada do programa Mais Médicos do governo federal.

Participaram do desfile 30 atletas olímpicos que competiram nos jogos de Paris, entre julho e agosto, além do mascote da vacinação brasileira, o Zé Gotinha. O atleta Caio Bonfim que, na França, faturou a prata inédita para o Brasil na marcha atlética, foi o porta-bandeira do grupo.