Desfile da Victoria’s Secret volta politicamente correto com modelos trans e plus size

Seis anos após sumir do calendário fashion mundial, o badalado e polêmico desfile anual da Victoria’s Secret está de volta. Ele vai acontecer nesta terça-feira (15), a partir das 20h, em Nova York. O catwalk de mulheres lindas em lingeries com pedras preciosas incrustadas e asinhas de anjo igualmente adornadas são o chamariz do megaevento -que a consultora de moda Costanza Pascolato já classificou como ‘cafonérrimo’-, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da marca.

No desfile de 2024, participam nomes como Gigi Hadid, 29, Candice Swanepoel, 35 e Paloma Elsesser, 32. A atração musical será Cher, confirmando a tradição de escalar estrelas pop para cantar no evento: Katy Perry, Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Timberlake e Jay-Z f já fizeram apresentações por lá antes da pausa.

Dentre os destaques do casting deste ano estão a volta da brasileira Adriana Lima, 43. Uma das maiores “angels” de todos os tempos, ela retorna às passarelas da grife, da qual é parceira desde 2001. Sua trajetória inclui 18 desfiles.

Após uma série de críticas à falta de diversidade e à objetificação do corpo das mulheres em seus “fashion shows”, a Victoria’s Secret decidiu tentar se readequar e anunciou a modelo trans brasileira Valentina Sampaio, 23 como uma das “angels” deste ano.

Valentina é cearense e já fazia parte do casting da marca desde 2019, mas a ela ainda não havia sido dada a oportunidade de desfilar na passarela do ultramidiático evento (a confirmar se continua com seu público cativo). Além dela, a modelo plus size americana Devyn Garcia, 23, está confirmada.

O histórico recente da Victoria’s Secret inclui um ex-chefe de marketing, Ed Razek, que em 2018, quando ainda ocupava o posto, disse em entrevista ser “impossível” incluir modelos transgênero e plus size no seu elenco -exatamente o que a grife faz agora.

Dois anos depois, Razek foi acusado de assédio por supostamente tentar beijar as modelos e pedir que elas se sentassem em seu colo. Ele negou as acusações.

Até então, nomes como o de Adriana, Gisele Bündchen, Lais Ribeiro e Alessandra Ambrosio, além de Heidi Klum e Tyra Banks, eram responsáveis por colocar as famosas asas nas costas e ostentar roupas e acessórios caríssimos. Gisele usou um sutiã cravejado de diamantes no desfile do ano 2000, avaliado na época em US$ 15 milhões. A ver o que vem por aí na noite desta terça.