Desfile da Grande Rio hoje (4): veja enredo, horário e onde assistir

No Carnaval de 2025, a escola de samba trará para a avenida um enredo intitulado “Pororocas Parawaras – As Águas Dos Meus Encantos Nas Contas Dos Curimbós”, que promete ser uma homenagem vibrante à rica cultura do estado do Pará. A apresentação busca destacar as tradições, lendas e belezas naturais da região amazônica, com ênfase nas águas que cercam e nutrem essa parte do Brasil.

Os desfiles das escolas de samba estão sujeitos a um regulamento específico, estabelecendo um tempo mínimo de 70 minutos e máximo de 80 minutos para cada apresentação. Esta estruturação garante que cada agremiação tenha a oportunidade de desenvolver sua narrativa e engajar o público ao longo do desfile.

Os entusiastas do carnaval poderão acompanhar as festividades ao vivo. A transmissão será realizada pela TV Globo, em sua programação aberta, bem como pela plataforma de streaming Globoplay, permitindo que um público ainda maior possa vivenciar essa celebração da cultura brasileira.

A expectativa em torno do resultado do Carnaval 2025 é alta, com o anúncio das escolas campeãs marcado para quarta-feira, 5 de março, às 15h. Já o desfile das seis melhores classificadas ocorrerá na noite de sábado, dia 8 de março, proporcionando mais uma oportunidade para que as agremiações celebradas mostrem suas performances exuberantes e conquistadoras.