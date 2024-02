Desfilando na Salgueiro há 15 anos, Rebecca fala sobre ligação com a escola de samba

Com a chegada do Carnaval, um dos mais grandiosos espetáculos a céu aberto, a cantora Rebecca mal consegue conter sua ansiedade para desfilar na avenida. Neste domingo (11), como musa da Acadêmicos do Salgueiro, ela representou o enredo “Hutukara”, que traz uma homenagem ao povo Yanomami, abordando questões cruciais como aquecimento global, desmatamento e outras ações humanas que impactam diretamente a vida dos indígenas.

Estando há 15 anos na escola, Rebecca afirma que desfilar pela Salgueiro é uma honra renovada anualmente. “Eu desfilo todos os anos e é sempre muito especial. O Salgueiro é minha casa, minha família , foi onde eu nasci e fui criada. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez como Musa, ainda mais tendo um samba enredo com uma mensagem tão bonita e importante”, afirma.

Rebecca fala que sua fantasia, batizada de “Yaroriyoma pë”, se destaca por sua cor verde cítrico vibrante e representa as filhas, irmãs, noras e esposas dos xapiris, entidades espirituais fundamentais na mitologia Yanomami. “Cada detalhe tem um significado, desde a cor até os elementos que simbolizam a dança para os xamãs. Estamos trazendo uma parte da mitologia Yanomami para a avenida, não apenas como um espetáculo visual, mas como uma celebração respeitosa da cultura desse povo. É uma responsabilidade que carrego com muito respeito e carinho”, afirma a cantora.

Sem esconder suas expectativas, a artista revela ter se preparado muito para entregar o melhor Carnaval de sua vida. “Minha expectativa é transmitir ao público a beleza e a riqueza dessa cultura, ressaltando a importância da preservação dos povos originários e da Amazônia. Quero que o desfile seja uma celebração, mas também uma reflexão sobre a necessidade de protegermos nossa diversidade cultural e ambiental”, declara.

