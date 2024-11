Desfalques do Flamengo: Arrascaeta continua ausente, mas lesionados se recuperam

O jogador uruguaio, que esteve presente no recente confronto entre Flamengo e Atlético-MG no Maracanã, válido pelo Campeonato Brasileiro, não participará das próximas competições da Data FIFA. Com isso, o técnico do Flamengo deve aproveitar a oportunidade para dar mais minutos em campo a Luiz Araújo. O atacante, que recentemente voltou a ser incluído na equipe durante o segundo jogo da final da Copa do Brasil devido à importância da partida e como precaução emergencial, agora segue um plano de retorno cuidadoso e progressivo. A expectativa é que ele gradualmente conquiste mais espaço na equipe.

Por outro lado, De la Cruz é esperado para o embate contra o Cuiabá. O atleta sofreu uma séria lesão na parte posterior da coxa, com um diagnóstico inicial indicando afastamento de pelo menos um mês. Contudo, sua participação na próxima rodada ainda dependerá do progresso observado durante os treinamentos.

Após um breve período de descanso nesta quinta e sexta-feira, o elenco do Flamengo se reunirá novamente no sábado para iniciar a preparação visando o confronto contra o Cuiabá, agendado para a próxima quarta-feira às 19h (horário de Brasília), fora de casa.