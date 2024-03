Desenvolve SP: linhas de crédito para empresários impulsionam a criação de empregos

A Desenvolve SP – agência de fomento paulista ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico –, uniu forças com o micro, pequenos e médios empreendedores de diferentes setores e gestores públicos para impulsionar a geração de emprego e renda da população.

Entre os itens financiados pela agência estão a modernização de sistemas de menor emissão de poluentes, recapeamento, pavimentação, construção de centros comerciais e hospitais, reformas de barcos de turismo e saneamento básico.

Dados do IBGE e da Fundação Seade apontam que o estado de São Paulo registrou, em 2023, a menor taxa de desemprego (7,5%) dos últimos 9 anos. Além disso, o índice é também o mais baixo que o da média nacional, que foi de 7,8%. O estado de São Paulo teve ainda no ano passado o maior número de empregados com carteira assinada (11,4 milhões), seguido por Minas Gerais (4,3 milhões) e Rio de Janeiro (3,1 milhões).

De janeiro de 2023 a janeiro de 2024, a agência paulista atendeu mais de 1,6 mil micro, pequenos e médios empresários de diferentes setores da economia. Os investimentos impactam diretamente na criação de postos de trabalho, por exemplo em serviços gerais, comércios de alimentação, vestuário, hospedagem e no setor de obras de infraestrutura da malha viária dos municípios.

“Estamos empenhados em oferecer um ambiente de negócio atrativo, saudável e competitivo aos setores público e privado. Disponibilizamos uma estrutura que possibilita crescimento e desenvolvimento socioeconômico aos municípios, amplia a capacidade produtiva dos negócios além de gerar e manter empregos”, afirma Gustavo José Melo Santos, diretor da área de Negócios e Fomento da agência.

Como a Desenvolve SP pode ajudar?

A Desenvolve SP disponibiliza linhas de créditos para fomento de micro, pequenas e médias empresas, além de execução de projetos nos setores públicos, sob gestão das prefeituras.

A partir do formulário disponibilizado no site da Desenvolve SP, a equipe responsável vai analisar o objeto de financiamento, enquadramento nas linhas de crédito, capacidade de pagamento de acordo com obrigações legais etc. Não há necessidade de intermediários.

O crédito pode ser utilizado para ampliação do negócio, modernização de equipamentos, retrofit, construção de usinas de painéis solares, troca de luminárias comum por LED.

Com taxas reduzidas e prazo de pagamento mais longo que o ofertado pelo mercado financeiro privado, a Desenvolve SP acredita no potencial de crescimento das organizações paulistas.