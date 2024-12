Desenvolve SP lança uma Chamada Pública para criar um Fundo de Investimento (FIP IS)

A iniciativa, que inclui o lançamento de uma chamada de fundos de investimentos, visa impulsionar práticas que aliam desenvolvimento econômico à preservação ambiental.

Os interessados em participar do processo seletivo deverão formalizar sua proposta por meio de Carta-Consulta, atentando-se aos critérios de elegibilidade, e preencher as informações solicitadas.

A seleção do fundo será realizada pela Desenvolve SP, por meio de seu Comitê de Investimentos. Basta acessar o site: desenvolvesp.com.br/institucional/sobre-a-desenvolve-sp/participacoes/cadastro-dos-fundos-de-investimentos-fip-fidic-e-fiagro/

Desde 2010, os financiamentos liberados pela Desenvolve SP impulsionam projetos voltados à sustentabilidade e inovação. A agência impulsiona ainda outras áreas, como o empreendedorismo feminino.

Nos últimos anos, práticas ESG deixaram de ser um diferencial para se tornarem um imperativo estratégico para empresas de todos os setores.

FIP IS com Tese Agroflorestal: nova oportunidade para bioeconomia e reflorestamento

Além das linhas de crédito voltadas para projetos sustentáveis, a Desenvolve SP abriu chamamento público para cadastro de fundos de investimentos, incluindo o FIP IS Agroflorestal.

A tese de investimento do fundo visa estimular a bioeconomia das florestas, promovendo a saúde biológica dos solos, o aumento da biodiversidade, a gestão eficiente de recursos hídricos, o reflorestamento e projetos sustentáveis de silvicultura.

Com o chamamento aberto até 31 de dezembro, a Desenvolve SP reafirma sua missão de fomentar o desenvolvimento econômico alinhado aos pilares da sustentabilidade, mostrando que investir no futuro do planeta é também investir no futuro dos negócios.

Linha ECONOMIA VERDE: Sustentabilidade em prática desde 2010

A Linha Economia Verde, lançada em 2010, já financia projetos que promovem práticas sustentáveis e produtivas. Por meio dela, empresas podem investir em eficiência energética, geração de energia renovável e processos industriais mais limpos, além de adotar medidas como substituição de combustíveis fósseis, construção sustentável e preservação de recursos naturais. Essa abordagem não só reduz impactos ambientais como também agrega valor às marcas.

Para se ter uma ideia, de 2010 até 31 de outubro de 2024, a Desenvolve SP desembolsou mais de R$ 788 milhões em linhas de crédito com foco ambiental. Esses números refletem o impacto positivo de iniciativas que financiam práticas sustentáveis e ajudam a transformar a economia paulista.

Práticas Sustentáveis de acordo com o Plano Plurianual do Estado de SP

O Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 também reforça o compromisso com práticas ESG ao incluir metas para universalizar o saneamento, proteger recursos hídricos como o Rio Pinheiros, expandir créditos para o desenvolvimento rural sustentável e a transição energética com o nosso Fundo de Aval de Eficiência Energética – FAEE. Essas diretrizes são fortalecidas por iniciativas como o incentivo ao uso de biodigestores no agronegócio e o Protocolo Etanol Mais Verde, que promove sustentabilidade no mercado sucroalcooleiro.

Além disso, o governo tem ampliado o apoio a micro e pequenas empresas por meio de linhas de crédito disponibilizadas pela Desenvolve SP, destinadas a projetos de descarbonização e uso de energias renováveis.

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP é a agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a instituição tem como missão democratizar o acesso ao crédito e promover a geração de empregos