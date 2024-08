Desenvolve SP lança novo edital de concurso com salários de até R$ 7 mil

A Desenvolve SP – agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do estado de São Paulo- , abre, nesta quarta-feira,7, as inscrições para um novo concurso público. O objetivo é preencher cinco vagas de contratação imediata de profissionais com nível superior.

Há vagas para advogado, analista de sistemas, auditor, contador e engenheiro. A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 20 de outubro. Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 29 de agosto, no site da Fundação Vunesp, banca organizadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 98,80.

O edital divulgado no dia 5 de agosto no Diário Oficial é o segundo publicado em menos de cinco meses pelo Governo de São Paulo para suprir cargos na agência de fomento. O primeiro foi publicado em 20 de fevereiro, com 13 vagas.

O concurso será composto de provas objetiva e prático-profissional para o cargo de advogado. Além disso, o candidato que se declarar preto, pardo ou indígena poderá optar por utilizar o sistema de pontuação diferenciada previsto em lei.

Calendário

Edital: Link

Inscrições: de 7 a 29 de agosto

Data prevista da prova: 20 de outubro