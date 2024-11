Desenvolve SP impulsiona o empreendedorismo feminino com foco na inclusão

Em um esforço para fortalecer o empreendedorismo feminino no Estado de São Paulo, a Desenvolve SP já liberou mais de R$ 11,3 milhões em financiamentos destinados exclusivamente a projetos liderados por mulheres por meio das linhas Desenvolve Mulher e Desenvolve Mulher Sustentável.

Somente em 2024, foram R$ 8,3 milhões distribuídos em diversos projetos, um crescimento significativo em relação aos R$ 2,9 milhões destinados em 2023.



O destaque fica para a Linha Desenvolve Mulher, que acumulou R$ 10,71 milhões, enquanto a Linha Desenvolve Mulher Sustentável, voltada à promoção de negócios ambientalmente responsáveis, financiou R$ 634,6 mil em quatro projetos nos últimos dois anos.



Esses números demonstram o compromisso da agência de fomento com a inclusão financeira e a valorização da mulher como agente transformador na economia.

A importância do empreendedorismo da mulher negra

No Brasil, 58% dos negócios liderados por mulheres são de mulheres negras, segundo o Sebrae, reforçando sua força no mercado mesmo em um contexto de desigualdades históricas. Dentro desse grupo, as mulheres negras se destacam em setores como a indústria da beleza e alimentação.



De acordo com um estudo da IPEA, o empreendedorismo feminino negro contribui substancialmente para a geração de empregos nas comunidades onde operam, criando uma rede de suporte econômico e social.



Apesar de representarem uma força crescente, as mulheres, especialmente as negras, enfrentam dificuldades no acesso a financiamento. Dados do Banco Mundial apontam que, em média, mulheres em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, têm mais dificuldade em obter empréstimos em comparação com outros países desenvolvidos.



História de sucesso



Elisama Novais – Empreendedora (Foto divulgação Desenvolve SP)



No Estado de São Paulo, um caso de sucesso do empreendedorismo feminino negro é o da Elisana Novais, proprietária da D’Ellis Terapias, a primeira escola técnica de Massoterapia do Alto Tietê que conta com 20 opções de cursos e 30 tipos de atendimentos terapêuticos oferecidos, todos os dias.



Atuando desde 2017 em Arujá, interior de São Paulo, a empresária emprega 13 funcionários e conta com mais de 60 alunos matriculados. “Conheci a Desenvolve SP numa rodada de negócios do Sebrae”, relatou Elisana Novais.



O financiamento da proprietária foi destinado para a infraestrutura e compra de produtos, além da aquisição do laser terapêutico. Trata-se de uma máquina utilizada para acupuntura a laser. Essas máquinas utilizam feixes de lazer para estimular pontos específicos do corpo, de forma semelhante à acupuntura tradicional, mas sem a necessidade de agulhas.



“Através da Desenvolve SP estudamos um plano de negócio para crescer e investir em infraestrutura”, afirmou a empresária. Com o empréstimo Elisana ampliou seu faturamento em R$ 45 mil por mês e economizou em matéria-prima para os procedimentos de acupuntura, auxiliando no desenvolvimento sustentável.



A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).