Desenvolve SP facilita crédito para indústrias participantes da Jornada de Descarbonização

Acesso a crédito facilitado, via Desenvolve SP, vai colaborar com a descarbonização do setor industrial paulista por meio do programa Jornada de Descarbonização. A agência de fomento, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, formalizou convênio com a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Senai e Sebrae (serviços nacionais de Aprendizagem Industrial e de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), na terça-feira, 13, na sede da federação.

A Desenvolve SP vai facilitar o acesso a financiamentos, por meio da ampliação das garantias nas operações de crédito, utilizando fundos de aval, para que as indústrias de micro, pequeno e médio portes possam implementar mudanças que levem à redução da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Este crédito facilitado será concedido a empresas participantes da Jornada de Descarbonização. O programa vai oferecer consultoria gratuita, em seis etapas – diagnóstico, gestão de dados, inventário de GEE, otimização, plano de redução e implementação – oferecidas por Senai e Sebrae.

Para o diretor-presidente da Desenvolve SP, a Jornada vai ajudar a reduzir as desigualdades regionais e será um importante instrumento para alcançar a neutralização do carbono até 2050. “Sem crédito, as empresas não conseguem ficar na fronteira tecnológica e ficam menos produtivas. E São Paulo é rico, mas desigual. Iniciativas deste tipo tendem a dar oportunidades iguais a todos que empreendem. Vamos juntos tornar São Paulo o estado de maior eficiência energética e mais sustentável”, afirmou durante a a assinatura do termo de cooperação.

Já o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, reforçou que a maior parte dos GEE do Brasil decorre da mudança no uso da terra, como queimadas e desmatamento para abertura de pastagens e monoculturas, porém a indústria precisa descarbonizar para aumentar a sua participação na geração de riquezas do país e aumentar a competitividade no exterior.

“Fazemos parte de uma economia cada vez mais global, de cadeias globais de valor. E há uma exigência dos consumidores internacionais cada vez maior por produtos verdes, por produtos descarbonizados”, concluiu.

Após a assinatura do termo de cooperação, o evento recebeu painéis e debates com especialistas e representantes de grandes indústrias.

