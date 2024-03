Desenvolve SP é 1ª agência de fomento do país a operar sem intermediação bancária

Na semana em que completa 15 anos, a Desenvolve SP torna-se a primeira agência de fomento do país a operar no Sistema de Pagamentos Brasileiro – mecanismo que permite a transferência eletrônica de recursos entre pessoas físicas e jurídicas. Isso significa que a agência não precisará mais de intermediação bancária para realizar movimentações financeiras ou mesmo para gerar boletos.

A operação da Desenvolve SP no SPB se dará por meio da Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN), garantindo maior rapidez e segurança na liberação de crédito da instituição financeira vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

O que é o STR?

O Sistema de Transferência de Reservas (STR) é o coração do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), em que ocorre a liquidação final de todas as obrigações financeiras realizadas no Brasil. A Desenvolve SP passa a operar no sistema por meio de uma conta de liquidação (número-código 577).

A transferência de fundos no STR é irrevogável, isto é, só é possível “desfazer” uma transação por meio de outra transação feita no sentido contrário. Além disso, para garantir a solidez do sistema, no STR não há possibilidade de lançamentos a descoberto (não se admite saldo negativo).

O STR, regulamentado pela Resolução BCB 105/2021, é um sistema que faz liquidação bruta em tempo real (LBTR), ou seja: processa e liquida transação por transação.

Fonte: Sistema de Transferência de Reservas (STR) (bcb.gov.br)

O que é a RSFN?

A Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN) é a estrutura de comunicação de dados que tem por finalidade amparar o tráfego de informações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) para serviços autorizados pelo Banco Central do Brasil, conforme o disposto na Circular nº 3.970, de 28 de novembro de 2019.

O que é uma Conta de Liquidação?

É a conta na qual são liquidadas as ordens de transferência de fundos emitidas pelo seu titular, participante do STR.