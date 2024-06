Desenvolve SP: cresce 35% a liberação de crédito para Região Metropolitana da Capital

O total em crédito liberado pela Desenvolve SP para os setores público e privado da Região Metropolitana da Capital chegou a quase R$ 142,5 milhões nos cinco primeiros meses deste ano; uma alta de 35,2% se comparado ao mesmo período de 2023.

Já o crescimento somente do valor liberado às prefeituras pela agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi de 232,2% na comparação entre janeiro e maio deste ano e o acumulado dos cinco primeiros meses do ano passado.

O crédito da Desenvolve SP – para projetos de investimento, aquisição de máquinas ou capital de giro – atendeu 153 empresas de 17 cidades da Região. Quase 50% do valor teve como destino empreendedores (as) que atuam no setor de serviços. Na sequência aparecem a indústria, o comércio e a construção.

Para saber mais sobre as linhas de crédito da Desenvolve SP, entender o que a sua empresa precisa e como acessar as modalidades de financiamento acesso site e nossas redes sociais pelo seguinte endereço: Link