Desenvolve SP: crédito para inovação passa a atender também cooperativas e associações

Cooperativas, associações civis, fundações privadas e instituições científicas, tecnológicas e de inovação privadas com sede no estado de São Paulo agora podem solicitar crédito da Desenvolve SP para projetos de inovação.

A inclusão vale para as linhas Finep Inovacred, Finep Inovacred 4.0 e Finep Inovacred Expresso. As mudanças divulgadas pela Finep – Financiadora de Estudos e Projetos – foram adequadas às linhas oferecidas pela Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Estão aptas a solicitar a partir de agora crédito para projetos de inovação as cooperativas organizadas dentro da lei brasileira e associações civis e fundações privadas que, em conformidade com a legislação nacional, atuam na assistência à saúde, por exemplo santas casas e hospitais filantrópicos.

Também foram incluídas nesta lista as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) privadas. ICT privada é a pessoa jurídica de direito que tem como missão institucional a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, além de desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

Finep Inovacred – A Linha Finep Inovacred atende micro, pequenas e médias empresas em investimentos para a introdução de novos produtos, processos, serviços, inovação de marketing, inovação organizacional e aperfeiçoamento da tecnologia existente. O valor de cada financiamento concedido deve ser igual ou superior a R$ 20 mil, limitado ao valor de R$ 15 milhões. As taxas são de TR + 4,24% a 5,57% ao ano, com prazo de pagamento de até 8 anos e carência de até 2 anos.

Finep Inovacred 4.0 – A linha Inovacred 4.0 financia soluções digitais que inovem processos. São tecnologias que devem habilitar a Indústria 4.0, também chamada de “Quarta Revolução Industrial”. Trata-se de um amplo sistema de tecnologias avançadas como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem, por exemplo.

Essas tecnologias estão mudando as formas de produção e os modelos de negócios no Brasil e no mundo. O financiamento pela Inovacred 4.0 é de TR + taxa que vai de 4,24% e 5,58% ao ano, com prazo de pagamento de até 8 anos e carência de até 2 anos.

Finep Inovacred Expresso – A Linha Finep Inovacred Expresso financia atividades inovadoras com liberação de até R$ 15 milhões em financiamentos. Por meio desta linha, a agência também facilita o acesso ao crédito para as empresas que, nas atividade de inovação, sejam classificadas como micro, pequenas, médias e grandes. O financiamento pela Inovacred Expresso é de TR + taxa que vai de 4,24% e a 5,58% ao ano. O prazo do financiamento será de até 6 anos e carência de até 2 anos.

STARTUP

Com o crédito da Desenvolve SP, a startup Home Book Portaria, localizada em Campinas, criou um sistema robótico de controle de acesso para portarias. Os investimentos foram direcionados, por exemplo, para o desenvolvimento do protótipo, aquisição de equipamentos e contratação de mão de obra especializada para que o produto fosse comercializado. “Há uma funcionalidade que só nós temos. Na biometria facial, conseguimos notificar se a pessoa está com pânico, possivelmente sendo vítima de um sequestro relâmpago, por exemplo. É um código nosso, uma inovação nossa.”, afirma Alcino Vilela Ramos Jr., dono da startup.

MEIS, MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Lembrando que são consideradas micro, pequenas e médias as empresas com faturamento anual entre R$ 81 mil e R$ 300 milhões. Já as grandes são as que faturam acima de R$ 300 milhões ao ano. São considerados Microempreendedores Individuais (MEIs) os que possuem faturamento anual de até R$ 81 mil. Os MEIs são atendidos pelo Banco do Povo Paulista.