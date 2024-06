Desenvolve SP: crédito para empresas de até médio porte tem em maio o melhor resultado do ano

Hoje é celebrado o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. O total em crédito liberado pela Desenvolve SP para empresas de até médio porte teve por enquanto o melhor resultado de 2024.

Somente em maio foram quase R$ 33 milhões em auxílio financeiro aos empreendedores (as) que procuraram a agência de fomento paulista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O valor representa um crescimento de 187% em relação a abril.

Em 15 anos de existência, a instituição paulista já financiou projetos apresentados por cerca de 11.600 empresas das 16 Regiões Administrativas do Estado. São empresários (as) que acreditaram e conseguiram inovar, adquiriram máquinas e equipamentos para aumentar e modernizar a produção ou então tomaram crédito para ganhar fôlego financeiro.

Inovação

Administrada por Janaína Moslavacz e localizada na região do Brooklin, zona sul de São Paulo, a GLR Populis procurou a agência paulista. Especializada em soluções de softwares para Administração de Pessoal e Recursos Humanos, a empresa está ampliando seu leque de produtos.

“Com a ajuda da Desenvolve SP conseguimos inovar no fechamento da folha de pagamento. Nossa automação permite uma personalização das etapas. O grande diferencial é a flexibilidade que ela proporciona para diferentes escopos de empresas, ou seja, se adapta à realidade de cada processo, por exemplo rodando em tempos alternativos, dependendo da necessidade da empresa”, afirma Janaína.

Abertura de empresas – Segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), o estado de São Paulo abriu, nos cinco primeiros meses de 2024, mais de 120 mil micro, pequenas e médias empresas, um crescimento de 15% se comparado com o mesmo período do ano passado. As micro, pequenas e médias empresas representam 99% de todos os empreendimentos existentes no país.