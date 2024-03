Desenvolve SP completa 15 anos com R$ 7,2 bilhões em créditos concedidos

A Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do Estado de São Paulo (SDE), comemora, nesta segunda-feira (11), 15 anos de serviços prestados a empreendedores e municípios paulistas. Desde sua criação, em 2009, a instituição financeira já liberou mais de R$ 7,2 bilhões em créditos — quase 80% desse total foram destinados para micro, pequenos e médios empreendedores. Nesse período, foram atendidas centenas de prefeituras e milhares de empreendedores.

“Estamos trabalhando com criatividade e comprometimento para que não falte crédito ao empreendedor paulista, contribuindo para a geração de renda e empregos no estado”, destaca o diretor-presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito.

Pandemia

Vale ressaltar ainda o suporte financeiro da Desenvolve SP a agentes públicos e empresários durante a pandemia do Coronavírus. De 2020 a 2022, com a limitação de circulação de pessoas e o fechamento de comércios e indústrias, a agência disponibilizou R$ 1,5 bilhão para superar dificuldades e estimular a retomada.

Sustentabilidade

Projetos sustentáveis de empresas e prefeituras têm o apoio da Desenvolve SP. Desde 2009, foram quase R$ 3 bilhões liberados para iniciativas como gestão de resíduos, saneamento, energia renovável, transporte limpo, urbanização de cidades vulneráveis, etc. Em franca ascensão no Brasil todo, a instalação de placas fotovoltaicas é mais um dos segmentos de destaque nos financiamentos. De 2018 para 2023, o total em financiamentos pulo de pouco mais de R$ 727 mil para quase R$ 43 milhões, uma alta de 5.790%.

Calamidade

Em situações emergenciais, a agência se fez presente para ajudar quem perdeu casa, comércio e outros bens. No Carnaval de 2023, por exemplo, fortes chuvas deixaram em calamidade pública seis cidades litorâneas. Cerca de R$ 350 milhões foram disponibilizados para as prefeituras e empreendedores de Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba (litoral norte), e Guarujá (litoral sul).

Centro

Em fevereiro de 2024, em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, a Desenvolve SP lançou seu produto mais recente, a linha de crédito Desenvolve Centro. Em conjunto com o Banco do Povo Paulista, programa de microcrédito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, são R$ 200 milhões em ajuda aos comerciantes e para a requalificação do Centro, atração de novos empreendimentos, promoção, reurbanização e reocupação da região.

Novo site e vídeos educativos

A Desenvolve SP celebra 15 anos lançando uma série de vídeos educativos e uma nova identidade visual para o site, com interface mais moderna e navegação facilitada. A página inicial do site traz o “Desenvolve SP Explica”, uma série de vídeos explicativos com respostas aos principais questionamentos recebidos nos canais de comunicação da agência. Com duração média de três minutos, os tutoriais têm uma linguagem simples, direta e objetiva.