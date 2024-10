Desenho infantis enfatizam a importância do professor em sala de aula 

O Criando Juntos, programa educacional do De Criança Para Criança, tem uma série de vídeos dedicados aos professores, que comemoram seu dia em 15 de outubro. Os vídeos são todos produzidos pelos estudantes em sala de aula através de desenhos criados pelos próprios alunos assim que aprendem um conteúdo novo.

“Dia dos Professores” mostra a importância do docente da perspectiva dos alunos. “A Professora Rute”, relata a influência do professor para o desenvolvimento emocional das crianças; e “A Professora Amada” é um reconhecimento do profissional de educação.

“O material é uma valorosa constatação da representatividade do docente para os alunos”, diz Vitor Azambuja, um dos criadores do De Criança Para Criança. E para ele, desenhos assim refletem uma reflexão importante para nossas crianças. “O professor é um instrumento de fundamental valor, referência de conhecimento e que ajuda os alunos a encontrarem o melhor caminho para seu protagonismo”, completa Vitor.

Qualquer tema ou assunto pode ser transformado em vídeo no Criando Juntos. Depois de pronto o material, professor e alunos enviam o conteúdo (história, desenhos e narração) pelo celular, através da plataforma colaborativa desenvolvida pelo De Criança Para Criança, para que a equipe do programa produza desenhos animados.

“As crianças são estimuladas a desenvolver o aprendizado e valores sociais de forma lúdica, interativa e reflexiva. O conhecimento, os temas, as abordagens partem delas próprias crianças, com apoio do professor, o que torna tudo mais rico e produtivo. É uma maneira inovadora de ensinar e aprender”, conclui Vitor Azambuja.

Dia dos Professores

A Professora Rute

A Professora Amada