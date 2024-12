Desemprego no Brasil deve permanecer baixo em 2025

A taxa de desemprego no Brasil deve se manter em um nível historicamente baixo em 2025, mesmo diante da desaceleração esperada para o PIB. Economistas consultados pela Folha apontam que, após um crescimento acima de 3% em 2024, a projeção para o ano seguinte é de uma alta próxima a 2%. Essa expectativa reflete o impacto do aumento da taxa de juros, que pode afetar o consumo e setores como serviços e indústria.

Os analistas consideram que a taxa de desocupação deverá encerrar 2025 perto de 6%, uma leve elevação em relação ao atual patamar de 6,2%, registrado no terceiro trimestre deste ano. Para Claudia Moreno, economista do C6 Bank, essa estabilidade está ligada ao crescimento econômico. “Enquanto o PIB crescer acima de 1,5%, haverá pressão para a contratação”, afirma.

Além disso, fatores demográficos, como o envelhecimento da população e a redução na taxa de participação da força de trabalho, contribuem para a queda estrutural do desemprego. O cenário fiscal restrito também limita as medidas de estímulo do governo, mas não é suficiente para provocar um aumento acentuado na desocupação.

A previsão da MB Associados é que o desemprego atinja 5,9% ao final de 2024, com uma possível alta moderada em 2025 devido à sazonalidade e aos efeitos da crise fiscal. Assim, mesmo com um PIB crescendo mais lentamente e pressões inflacionárias, o mercado de trabalho brasileiro deve continuar mostrando resiliência.

Em resumo, a expectativa é que a taxa de desemprego se mantenha relativamente baixa nos próximos anos, sustentada por um crescimento econômico ainda acima do potencial e transformações estruturais no mercado de trabalho.