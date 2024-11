Desemprego cai para 6,2% e alcança menor taxa desde 2012

A taxa de desemprego no país alcançou 6,2% no trimestre finalizado em outubro deste ano, marcando a menor porcentagem desde que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua começou a ser realizada em 2012. Este índice reflete uma queda em comparação com o trimestre anterior, concluído em julho, que registrou uma taxa de 6,8%. No mesmo período do ano passado, a taxa estava em 7,6%.

Simultaneamente, o número de pessoas empregadas atingiu um novo patamar recorde, com 103,6 milhões de trabalhadores ativos. Este valor representa um aumento de 1,5% em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 3,4% em comparação com outubro do ano anterior.

A quantidade de indivíduos desempregados caiu para 6,8 milhões, o que representa uma redução de 8% ou 591 mil pessoas a menos em relação ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 17,2%, correspondendo a menos 1,4 milhão de pessoas sem emprego. Este é o menor número de desocupados registrado desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014.

O rendimento médio real dos trabalhadores se manteve estável em R$ 3.255 na comparação trimestral, mas apresentou um crescimento anual de 3,9%. A massa salarial real habitual também mostrou expansão, atingindo R$ 332,6 bilhões, com um aumento trimestral de 2,4% ou R$ 7,7 bilhões e um incremento anual de 7,7%, equivalente a mais R$ 23,6 bilhões.