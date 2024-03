Desde 2023, Secretaria de Obras de SP já entregou 20 novas escolas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e da SPObras segue trabalhando na construção de novas unidades escolares. A iniciativa, que é uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SME), reforça o objetivo da gestão municipal em manter zerada a fila para vagas em creche na capital. Desde 2023, já foram entregues 20 novos centros educacionais, enquanto que 26 estão com obras em andamento, e outros seis em processo para viabilização das obras. Até o fim deste ano, a cidade contará com 45 novas escolas, beneficiando mais de 11 mil crianças da rede municipal de ensino.

Com investimento de R$ 361 milhões, as novas unidades contemplam todas as regiões da cidade, sendo 21 na Zona Sul, 11 nas Zonas Leste e Norte, e mais três na Zona Oeste. Além disso, foram contemplados os mais diversos equipamentos educacionais, como CEIs, EMEIs e EMEFs, que podem atender alunos desde a primeira infância, até os 14 anos de idade.

Os novos prédios contam com toda a infraestrutura necessária para receber os estudantes de forma segura, confortável e acessível, para que possam realizar as atividades pedagógicas e recreativas com excelência. Para isso, as unidades atendem as normas de acessibilidade vigentes, com elevador, rampas de acesso, corrimãos, sinalização em braile, playground e sanitários acessíveis.

Reforçando o compromisso da gestão municipal com as questões socioambientais, as escolas também estão equipadas com dispositivos sustentáveis, como água de reuso, para reaproveitamento nas bacias sanitárias e lavagem das áreas externas, placas solares para aquecimento da água utilizada nos banheiros e na cozinha, além do uso de materiais ecológicos e recicláveis na construção das unidades.