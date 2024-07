Descubra São Paulo: Tours gratuitos para aproveitar nas férias de julho

Com a chegada de julho e das tão esperadas férias escolares, as famílias buscam atrações para desfrutarem de momentos juntos. Para aqueles que apreciam atividades culturais, os shoppings da Gazit Brasil se destacam por oferecer programações que valorizam a cultura e enaltecem a cidade. O Top Center Shopping, localizado na Avenida Paulista, e o Shopping Light, situado no Centro, oferecem tours guiados gratuitos, que propõem uma viagem no tempo através das histórias de São Paulo.

O Tour “A Paulista é Top” do Top Center Shopping, realizado no primeiro e terceiro domingo de cada mês, oferece um roteiro enriquecedor e a oportunidade para conhecer mais sobre a região da Avenida Paulista. O passeio tem início na Casa das Rosas e inclui paradas em pontos históricos como a Japan House, a Capela do Hospital Santa Catarina e a TV Gazeta. O ponto final é no heliponto desativado do prédio do shopping, proporcionando uma vista privilegiada de São Paulo. Em julho, o tour está programado para 21 de julho, das 9h30 às 11h30, com inscrições gratuitas disponíveis através do aplicativo do shopping.

Em parceria com a Bike Tour SP, o empreendimento também se torna o ponto de partida para passeios de bicicleta pela região aos domingos, com saídas às 9h, 10h30, 12h e 13h30. Os ciclistas terão a oportunidade de explorar locais turísticos como a Casa das Rosas, Sesc Avenida Paulista e MASP. As inscrições estão disponíveis no site do Bike Tour, com uma contribuição de 2 KG de alimentos para a ONG NABEM, que esse ano, já arrecadou 740kg de alimento, através do projeto.

Já no Centro de São Paulo, o Walking Tour do Shopping Light, que ocorre nos dias 14 e 28 de julho, os participantes têm a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história de São Paulo, desde seu surgimento até seu desenvolvimento ao longo dos anos. O passeio guiado, passa por pontos históricos do centro da cidade e em um dos domingos, possui uma data temática. Em julho, na edição do dia 14, o passeio será em celebração ao dia 9 de julho, marco do movimento armado pelo qual o estado de São Paulo pretendia derrubar o governo provisório do presidente Getúlio Vargas, e que se tornou feriado civil estadual da Revolução Constitucionalista. O grupo cênico Azenha de Teatro vai interpretar personagens importantes da história como Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e Guilherme de Almeida, proporcionando uma experiência única aos participantes. As inscrições devem ser feitas antecipadamente através da plataforma Sympla.

“Na Gazit Brasil, valorizamos profundamente os segmentos de cultura, entretenimento e turismo. Sempre buscamos integrar atrações e eventos voltados a isso em nossos empreendimentos. Exaltar a cidade, nossas histórias, é de extrema importância para nós, isso reforça nosso compromisso em promover a cultura e enriquecer a experiência dos nossos visitantes e entregar uma experiência diferenciada e memorável” afirma Rhuann Destro, gerente geral de comunicação e marketing corporativo da Gazit Brasil.

Os tours dos dois empreendimentos ocorrem todos os meses do ano. Para saber mais informações, acesse os sites e redes sociais dos shoppings.

SERVIÇO:

Tour #APaulistaéTop

Quando: 21 de julho.

Horário: Das 9h às 11h30.

Quanto: Gratuito (inscrições devem ser feitas pelo aplicativo do shopping).

Bike Tour

Quando: Todos domingos.

Horário: 9h, 10h30, 12h e 13h30.

Quanto: Gratuito, mas pede-se que os participantes levem 2 kg de alimento não perecíveis, que serão destinados à ONG NABEM (inscrições devem ser feitas pelo site do Bike Tour).

Walking Tour Shopping Light:

Quando: 14 e 28 de julho.

Horário: das 9h30 às 12h30

Quanto: Gratuito (as inscrições devem ser feitas pelo Sympla https://www.sympla.com.br/produtor/spdagaroa).