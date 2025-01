Descubra Marajó: O Paraíso Amazônico com Praias Deslumbrantes e Cultura Única

Na Ilha de Marajó, situada no estado do Pará, o tempo parece desacelerar, proporcionando uma experiência única aos visitantes. A atmosfera tranquila da região se reflete em detalhes como o café da manhã marajoara, que combina leite e queijo de búfala com pão caseiro, além dos passeios relaxantes pelas praias que são emolduradas pela presença majestosa dos guarás e o charme dos jantares à luz suave das lanternas.

A aproximadamente três horas de barco da capital paraense, Belém, Marajó se destaca como o maior arquipélago do mundo formado por rios e mares, abrangendo uma área superior a 50 mil km², superando nações como Suíça e Dinamarca.

Com sua natureza preservada e paisagens deslumbrantes que incluem praias, campos alagados e igarapés, a ilha abriga 16 municípios. Contudo, dois deles se sobressaem no cenário turístico: Soure e Salvaterra.

Soure é amplamente reconhecida como a capital não oficial de Marajó. Com uma população de 24.200 habitantes, conforme o Censo mais recente, essa localidade atrai visitantes com suas quatro principais praias: Barra Velha, Pesqueiro, Céu e Caju-una. Todas oferecem águas mornas que convidam ao banho.

A influência das marés transforma constantemente os cenários locais, revelando a beleza intrínseca das praias. A Praia do Céu, localizada a 16 quilômetros do centro de Soure, é especialmente notável; durante a maré baixa, pequenas lagoas se formam na areia e refletem o céu azul, dando origem ao seu nome. No local, existem dois restaurantes que servem pratos típicos à base de peixes e crustáceos.

A comunidade local possui uma arquitetura singular com casas de madeira elevadas. Os residentes dedicam seus dias a atividades extrativistas ou à observação do movimento dos turistas.

O acesso às praias pode ser feito por mototáxi ou por transporte particular. A Praia da Barra Velha é a mais próxima do centro urbano, situada a menos de quatro quilômetros. Durante a maré alta, as águas se aproximam das barracas e podem até derrubar árvores nas proximidades, criando cenários fotográficos impressionantes. O caldo de turú, um molusco típico encontrado em madeiras de manguezais, é uma das delícias servidas nas barracas da praia.

A Praia do Pesqueiro é considerada uma das mais bonitas da região. No entanto, erosões causadas pela última cheia alteraram sua configuração natural. O local conta com várias barracas com quiosques cobertos por palha de palmeira. Já a Praia do Caju-una é ideal para fotos por sua exuberância com coqueiros.

Os visitantes podem optar por passeios de barco pelos igarapés e rios da Comunidade do Pesqueiro, onde as belezas da Amazônia se revelam em toda sua plenitude. Durante esses passeios é possível observar a revoada dos guarás que habitam a região.

Além das praias paradisíacas, o trajeto até a Praia do Céu revela outras atrações interessantes como fazendas que criam búfalos e produzem queijos regionais. Algumas delas disponibilizam passeios montados em búfalos e oferecem deliciosos cafés da tarde com iguarias típicas.

Desde 2021, o queijo de búfala produzido na Ilha de Marajó conta com registro de Indicação Geográfica concedido pelo INPI, permitindo que seu nome seja oficialmente associado à qualidade da produção local.

Os visitantes também têm a oportunidade de explorar as famosas cerâmicas marajoaras na cidade, admirar as igrejas históricas e participar das animadas rodas de carimbó à noite enquanto degustam sucos feitos com frutas regionais.

Salvaterra, localizada adjacente a Soure e com cerca de 24 mil habitantes segundo o IBGE, oferece outra faceta encantadora da Ilha de Marajó. O município é conhecido por suas atrações aquáticas nos igarapés e balneários que atraem muitos visitantes durante o verão amazônico.

Entre os pontos altos está a Praia de Joanes, onde as águas mornas da baía oferecem um convite irresistível para um banho refrescante seguido por um almoço sob as sombras generosas das árvores locais; o cardápio inclui peixes frescos e crustáceos.

As ruínas da Igreja Jesuíta de Nossa Senhora do Rosário são outro atrativo notável em Salvaterra e representam um importante resquício histórico na região; o pôr do sol nesse cenário é imperdível.

Assim como em Soure, a criação de búfalos representa uma importante fonte de renda em Salvaterra. Além disso, a produção local de abacaxis tem atraído atenção devido à acidez reduzida dessa fruta na região. Para encerrar uma visita à cidade, não deixe de conhecer as Praias da Pousada dos Guarás e Grande; recomenda-se usar protetor solar e roupas leves para aproveitar ao máximo essa experiência memorável.