Descubra formas criativas de estimular o amor pela leitura nas crianças neste Dia da Poesia

A prática da leitura é amplamente reconhecida por sua capacidade de enriquecer habilidades cognitivas, como concentração, memória e raciocínio lógico, além de expandir o vocabulário. Este hábito, segundo especialistas, desempenha um papel crucial no desenvolvimento da criatividade e imaginação, aprimora a comunicação e fortalece o pensamento crítico em crianças e adolescentes. Além disso, contribui significativamente para a melhoria da habilidade na escrita.

No Dia Nacional da Poesia, comemorado em 31 de outubro em homenagem ao nascimento do renomado poeta Carlos Drummond de Andrade, a Agência Brasil dialogou com duas educadoras especializadas em literatura infantil para coletar sugestões que possam ajudar pais e professores a cultivar o hábito da leitura tanto em casa quanto nas salas de aula.

Paula Janaína, professora da rede pública de Luziânia (GO), ressalta o impacto fundamental da leitura na formação intelectual das crianças. “A leitura é essencial para o desenvolvimento cognitivo e estimula a imaginação e criatividade das crianças. No entanto, não se trata de uma tarefa simples”, comentou.

Já Terezinha Juraci, professora gaúcha especialista em literatura infantojuvenil e literatura africana, enfatiza que além do ato de ler, é crucial envolver crianças e jovens em atividades que permitam debater e aprofundar as obras lidas. “O professor deve envolver os alunos nas narrativas sempre que se propõe a contá-las. É necessário escolher cuidadosamente as histórias para que elas sejam eficazes e despertem o interesse dos jovens”, observa.

A educadora sugere atividades interativas como a leitura dramatizada, onde as crianças podem interpretar personagens, explorando expressões faciais e promovendo a socialização. Segundo ela, é importante que os alunos compartilhem suas experiências de leitura entre si – discutindo suas interpretações e sentimentos.

Seguem algumas recomendações elaboradas pelas duas educadoras para apoiar famílias e docentes:

Sugestões para Pais:

Incentivar a leitura compartilhada com os filhos.

Criar um ambiente rico em livros variados.

Demonstrar entusiasmo pela leitura.

Sugestões para Professores: