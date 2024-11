Descubra como os serviços estaduais funcionam durante o feriado

O Estado de São Paulo se prepara para um fim de semana intenso devido a uma série de eventos e compromissos que impactam diretamente a rotina da população. Com o feriado de Finados neste sábado, dia 2, a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no domingo, dia 3, e o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 ocorrendo de sexta a domingo, diversas operações especiais foram organizadas para atender às demandas dos cidadãos.

Serviços Públicos e Saúde

Os hospitais estaduais seguirão com suas atividades normais para atender urgências e emergências em pronto-socorros, unidades de internação e centros cirúrgicos. Contudo, os postos do Poupatempo permanecerão fechados durante o feriado de Finados, retomando o atendimento presencial na segunda-feira, dia 4. Durante o feriado, a população poderá acessar os serviços digitais oferecidos pelo Poupatempo através do portal oficial e outras plataformas digitais.

Transportes Metropolitanos

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos implementará medidas diferenciadas durante o fim de semana. No domingo, em razão do Enem, as viagens na CPTM, EMTU e Metrô serão gratuitas das 9h às 21h em todas as regiões metropolitanas de São Paulo. Essa gratuidade também será válida para linhas operadas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. Passageiros devem estar atentos a mudanças operacionais em algumas linhas da CPTM devido a obras programadas.

Além disso, um serviço especial de trens expressos será oferecido pela ViaMobilidade para facilitar o acesso ao GP São Paulo de Fórmula 1, partindo das estações Pinheiros e Morumbi-Claro com destino direto à estação Autódromo.

Opções de Lazer e Cultura

Para os interessados em atividades culturais durante o feriado, várias instituições estarão abertas ao público. Museus como o Museu da Imagem e do Som (MIS), Museu do Futebol e a Pinacoteca funcionarão normalmente. Por outro lado, algumas unidades do Programa Bom Prato estarão fechadas para manutenção.

Segurança Pública

As forças policiais realizarão operações especiais durante o Grande Prêmio de São Paulo para assegurar a segurança dos participantes e espectadores. Haverá reforço no efetivo policial, incluindo profissionais fluentes em outros idiomas para auxiliar turistas.

Outros Serviços

A Sabesp manterá seu atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia através de canais telefônicos e digitais. Já os parques urbanos administrados pela Secretaria do Meio Ambiente terão horários específicos de funcionamento disponíveis online.

Com tantas atividades programadas, as autoridades recomendam que os cidadãos planejem seus deslocamentos com antecedência e aproveitem as opções culturais e de lazer disponíveis.