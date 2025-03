Descubra como bloquear chamadas indesejadas com o ‘Não Me Perturbe’ da Anatel

A melhor forma de reduzir as chamadas indesejadas é se registrar na plataforma “Não Me Perturbe”, disponibilizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Receber ligações em que ninguém responde é uma situação incômoda e frequente, mas poucos entendem a razão desse fenômeno. Essa prática é conhecida como “robocall”, ou chamadas automáticas, conforme esclarece a Anatel.

As empresas de telemarketing costumam usar números aleatórios na tentativa de aumentar as chances de um atendimento eficaz. Segundo Ari Lopes, especialista em telecomunicações da Omdia, não são todas as organizações que aplicam essa técnica; no entanto, aquelas que realizam chamadas automáticas o fazem por duas razões principais:

Otimização do tempo dos atendentes: Para reduzir o tempo de espera dos operadores, o sistema realiza várias ligações simultaneamente. Assim, quando um cliente atende, as demais chamadas são canceladas.

Validação de contatos: Algumas empresas utilizam essas ligações para testar números e identificar quais consumidores estão disponíveis para atender.

A Anatel observa que o envio em massa de mensagens e chamadas não é necessariamente uma prática abusiva, já que pode ter usos legítimos, como alertas de emergência. Contudo, o órgão ressalta que o telemarketing excessivo pode ser classificado como abusivo quando o volume de chamadas supera a capacidade humana da empresa para efetuar tais discagens.

A partir de 2024, a Anatel passará a considerar como abusivas as ligações encerradas em menos de 6 segundos. Antes dessa mudança, o critério era de 3 segundos. De acordo com dados da Anatel, essas chamadas rápidas representam mais de 90% das ligações nas redes de algumas operadoras.

Como se Proteger

Para minimizar esses contatos indesejados, o registro no serviço “Não Me Perturbe” é altamente recomendado. Este serviço é gratuito e possibilita ao usuário bloquear chamadas de empresas específicas.

A implementação do bloqueio leva até 30 dias após a solicitação. Para se cadastrar, siga os passos abaixo:

Acesse naomeperturbe.com.br e crie uma conta; Clique em “Novo bloqueio” e insira seu número com DDD; Selecione as empresas das quais deseja bloquear chamadas; Clique em “Enviar”; um SMS será enviado para validar sua solicitação; Aguarde a confirmação, que gerará um “Comprovante de Solicitações de Bloqueio” para download.

A Anatel também sugere utilizar a plataforma “Qual Empresa Me Ligou” para identificar quem está por trás das chamadas indesejadas. Veja como:

Acesse qualempresameligou.com.br (sem necessidade de cadastro); Digite o número que ligou (com DDD), marque a caixa “Sou humano” e clique em “Consultar”; O nome e CNPJ da empresa aparecerão na tela.

Eficácia do Serviço ‘Não Me Perturbe’

Cerca de usuários relatam que o serviço “Não Me Perturbe” nem sempre é eficaz. Luciano Saboia, diretor de telecomunicações da consultoria IDC, aponta que algumas empresas conseguem contornar os filtros da Anatel, especialmente ao realizar chamadas via VoIP a partir do exterior.

Thiago Ayub, diretor técnico da Sage Networks, confirma que vendedores e golpistas frequentemente ignoram este cadastro. “Esses agentes muitas vezes falsificam o número exibido no identificador de chamadas para driblar eventuais sanções”, destaca Ayub.

A Anatel informou que está implementando um novo sistema para garantir que as prestadoras informem a origem das chamadas indesejadas. Esse sistema permitirá à agência identificar irregularidades rapidamente e agir em defesa dos consumidores.