Descubra 3 dicas de cibersegurança em data centers

Visando fortalecer a proteção contra ameaças cibernéticas, a Schneider Electric, líder global na transformação digital da gestão de energia e automação, lista três dicas fundamentais para garantir a robustez dos sistemas de infraestrutura de data centers:

Atualizações de sistemas: manter todos os sistemas, software e dispositivos de hardware atualizados é um pilar fundamental para a cibersegurança. Essa prática não apenas corrige vulnerabilidades recentes, como também melhora a segurança geral do sistema, além de contribuir para a resistência contra ameaças cibernéticas, assegurando, assim, acesso a novas funcionalidades de segurança desenvolvidas pelos programadores;

Segmentação de rede: ao dividir a rede em segmentos isolados, cada um dedicado a funções específicas, é possível restringir o acesso apenas às áreas necessárias. Em caso de comprometimento de uma parte da rede, a propagação para outras áreas é significativamente reduzida, facilitando a detecção precoce e a resposta eficiente a possíveis ataques;

Políticas de acesso e treinamentos constantes: muitas violações de segurança graves originam-se de ações descuidadas de funcionários, como clicar em links desconhecidos ou usar senhas fracas. Ao conscientizar os colaboradores sobre os riscos dessas simples ações e fornecer treinamentos contínuos e assertivos, as organizações podem reforçar a primeira linha de defesa contra ameaças internas. Implementar políticas de acesso baseadas no princípio do “mínimo necessário” proporciona que cada usuário tenha acesso somente ao que é essencial para suas responsabilidades, diminuindo exposições desnecessárias.

Segundo o mais recente relatório da Kaspersky, empresa tecnológica especializada na produção de softwares de segurança, o Brasil registrou 603 mil tentativas de ataques de ransomware no decorrer dos últimos 12 meses, o que o coloca na liderança entre os países mais atacados da América Latina e na quarta posição do ranking global.

Para Davi Lopes, diretor de Distribuição, Inside Sales e Transformação Digital da Schneider Electric, a segurança nos data centers tem bastante importância no Brasil para o sucesso das empresas. “As ameaças estão sempre presentes e uma falha de segurança, seja por algum erro operacional ou humano, pode custar caro financeiramente e até mesmo provocar danos perigosos à reputação da companhia”, alerta.



Lopes destaca que, além dos desafios específicos relacionados à segurança, as corporações enfrentam obstáculos relacionados à conformidade regulatória e à gestão de riscos. “Com leis de proteção de dados mais rigorosas, como a GDPR (General Data Protection Regulation) na Europa e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no Brasil, as organizações precisam assegurar que estão em conformidade com as regulamentações relevantes e protegendo adequadamente os dados dos clientes e funcionários”, explica.

Na opinião de Lopes, a combinação de atualizações regulares, segmentação de rede e políticas de acesso bem definidas pode auxiliar na resiliência dos sistemas, reduzindo o risco de violações e garantindo a integridade das operações críticas. “Por meio dessas práticas, as companhias podem enfrentar os desafios contemporâneos e manter a segurança das operações de seus data centers”, conclui.