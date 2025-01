Descontos de até 70% é oportunidade de economia no Shopping Praça da Moça

O mês de janeiro é tradicionalmente conhecido como um mês atrativo para quem pretende adquirir itens com descontos, principalmente no momento em que muitos procuram realizar as trocas dos presentes de Natal. Quem também não perde as oportunidades da época são as lojas, já que os famosos “Saldões de Natal” fazem parte da estratégia das trocas de coleções.

No Grande ABC Paulista, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, terá opções em produtos nos lojistas de diversos setores como vestuário, cama, mesa e banho, perfumaria e beleza, eletroeletrônicos, entre outros. Os descontos oferecidos serão de até 70% e acontece durante os dias 9 e 12 de janeiro.

Assim como na liquidação anterior, o consumidor poderá fazer suas compras sem sair de casa por meio do “vend.AÍ”, canal de vendas online via whatsapp com inteligência artificial e logística integrada. O número para os clientes acessarem a esta facilidade é (11) 4057-8900. Ainda será possível escolher pela entrega residencial ou retirada direto na loja.

Estamos em uma localização estratégica que facilita a visitação, tanto de moradores de Diadema e demais cidades do ABC, quanto de São Paulo, devido à proximidade com a Zona Sul. Isso nos coloca em uma posição privilegiada para receber clientes durante o nosso saldão. Já esperamos um grande movimento de clientes no período, ainda mais com o reforço da ferramenta vend.Aí que tem trazido comodidade para as compras”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: “Saldão de Natal”.

Dias: 09 a 12 de janeiro.

Horários: das 10h às 22h (De segunda-feira à sábado) e das 11h às 22h (Aos domingos).

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.