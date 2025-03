Desconto no ITBI em Mauá termina em breve: contribuintes devem se apressar

Os moradores de Mauá têm até o dia 31 de março para aproveitar a redução temporária da alíquota do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos). A Prefeitura reduziu a taxa de 2% para 1%, como parte de uma iniciativa para incentivar a regularização e movimentação do mercado imobiliário local.

Para garantir o desconto, os contribuintes devem solicitar a guia do imposto até o fim do prazo estipulado. Mesmo que a emissão da guia ocorra posteriormente devido a trâmites administrativos, a alíquota reduzida será mantida para aqueles que protocolarem o pedido dentro do prazo.

Economia significativa



Com a redução da alíquota, um munícipe que regularizar a transferência de um imóvel avaliado em R$ 200 mil pagará R$ 2 mil de imposto, em vez dos R$ 4 mil cobrados na alíquota original.

As guias emitidas dentro do prazo terão até 20 dias corridos para pagamento, conforme a legislação municipal. Após 31 de março, a taxa volta ao percentual original de 2%.

Regularização imobiliária



A medida visa facilitar a regularização de imóveis e aquecer o setor imobiliário em Mauá. A Prefeitura reforça que a redução da alíquota não permite restituição de valores pagos antes da vigência da medida.

Os interessados podem obter mais informações pelos telefones (11) 4512-7661 ou 4512-7662.