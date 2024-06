Descomplica SP Aricanduva tem capacidade para realizar 500 atendimentos diários

Durante a 32ª ação Prefeitura Presente, o prefeito Ricardo Nunes inaugurou, nesta quinta-feira (13), uma unidade do Descomplica SP em Aricanduva, na Zona Leste da capital. Instalado nas dependências da Biblioteca Milton Santos, o serviço integra a rede de 32 equipamentos públicos administrados por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.

“Inauguramos hoje o Descomplica Aricanduva, Formosa e Vila Carrão e vamos inaugurar mais quatro até o fim deste mês. Assim, a cidade terá um equipamento como este em cada uma das 32 subprefeituras. O Descomplica oferece mais de 300 atendimentos como Bilhete Único, CAdÚnico e Junta Militar, entre outros da Prefeitura de São Paulo com atendimento de qualidade, comodidade e agilidade”, afirmou Nunes.

O prefeito também destacou a importância do atendimento feito pelos integrantes do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, que são as mediações de conflitos. “Os colaboradores que trabalham no Descomplica são pessoas que gostam do que fazem. Por isso, é um serviço que tem 99% de aprovação da população”, concluiu.

Uma das pessoas do bairro de Aricanduva que demonstrou satisfação com a praticidade proporcionada pelo Descomplica foi a assistente jurídica Rose Duarte, 46 anos. “Esta unidade facilita muito a minha vida. Vim até aqui para tratar da segunda via do bilhete único do pai. Antes, para resolver as coisas dele, que é idoso, precisava ir até a subprefeitura. Agora, podemos vir juntos e a pé”, afirmou.

A localização do Descomplica também agradou a engenheira Ana Antolini, 32, que foi protocolar um alvará de funcionamento. “Foi super tranquilo. Trabalho na avenida Paulista e agora consigo fazer tudo por aqui, logo no início do dia, e seguir minha rotina”.

Reestruturação

O espaço da Zona Leste passou por uma remodelação, incluindo melhorias na infraestrutura como cabeamento estruturado, instalação de novos mobiliários, sistema de ar-condicionado, acessibilidade e modernização do parque tecnológico (equipamentos de TI). Estão sendo finalizadas a instalação da cabine primária e a comunicação visual da unidade.

Atendimento

O Descomplica SP Aricanduva funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Conta com uma equipe formada por 45 profissionais capacitados para receber até 500 pessoas por dia e oferece mais de 350 tipos de serviços diferentes. Para a maioria dos atendimentos é necessário apresentar RG, o número do CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a versão digital).

Para utilizar o equipamento, que conta com postos do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo e da Ade Sampa, agência de desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo, é preciso agendar pelo site. O Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo disponibiliza intermediação de mão de obra, com encaminhamento para processos seletivos de vagas de emprego, além de suporte ao processo de seguro-desemprego, elaboração de currículos, atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica e/ou familiar, orientação para baixar a carteira de trabalho digital, entre outros.

A Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento – oferece atendimento especializado para empreendedores, que podem se inscrever em programas, cursos e eventos, buscar orientações e mentorias, entender como conseguir microcrédito, conhecer os espaços Teia, resolver questões burocráticas e orientação sobre o MEI – Microempreendedor Individual.

Atendimentos das secretarias de Assistência Social e Subprefeituras, assim como SPTRANS, Junta Militar e Subprefeituras também estão disponíveis nas unidades do Descomplica SP. Os mais procurados são Cadastro Único, Requerimento de Seguro Desemprego, segunda via de Bilhete Único Idoso e de IPTU.

Avaliação popular

O Descomplica SP continua com ótima avaliação popular, acima de 99% por seus serviços prestados. É considerado um dos melhores serviços da cidade de São Paulo e agora com cinco estrelas no ranking do Google. Já atendeu a mais de 5 milhões de solicitações até março de 2024 e conta com a participação de diversos outros órgãos.