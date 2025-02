Descomplica Empresas e Instituto Syn abrem inscrições para o curso gratuito Varejo em Foco

A Descomplica Empresas, em parceria com o Instituto Syn, anuncia a abertura das inscrições para o Varejo em Foco, curso gratuito voltado à qualificação profissional no setor varejista. Com 500 bolsas integrais disponíveis, o programa é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, prioritariamente com 35 anos ou mais, que residam próximas aos shoppings administrados pelo Grupo Syn ou em locais de fácil acesso ao transporte público.

As inscrições já estão abertas, vão até 24 de fevereiro de 2025 e podem ser realizadas na página oficial do projeto. Os selecionados deverão efetuar a matrícula entre 25 de fevereiro e 10 de março, para início das aulas em 10 de março.

Curso completo e aplicável ao mercado de trabalho

Com carga horária de 90 horas e duração de dois meses, o curso será oferecido de forma online, com aulas gravadas, exercícios práticos, materiais complementares e encontros ao vivo. Os conteúdos abordam planejamento de carreira com foco no varejo, ajudando os participantes a desenvolverem estratégias para aprimorar suas trajetórias profissionais no setor.

Também inclui técnicas de vendas específicas para o segmento, como prospecção, fechamento, gerenciamento de negócios e o papel central do fator humano no atendimento. Durante as lives, especialistas do mercado abordarão as principais tendências e estratégias para aplicar os conhecimentos na rotina do varejo.

Ao final do curso, os participantes que concluírem pelo menos 80% da carga horária receberão um certificado de conclusão.

Impacto social e empregabilidade

A iniciativa reforça o compromisso das empresas com a responsabilidade social, contribuindo para a capacitação de profissionais em um setor estratégico da economia. “O Varejo em Foco é uma oportunidade única de qualificação para quem deseja se destacar no mercado, especialmente pessoas acima dos 35 anos que muitas vezes enfrentam barreiras na busca por emprego”, destaca Jeanine Águia, Líder de Operações e Produtos Educacionais na Descomplica Empresas.

“Um dos nossos principais focos aqui no Instituto SYN é empregabilidade, e nesse sentido entendemos que é essencial criar oportunidades para pessoas com mais de 35 anos. Isso ajuda a reduzir a desigualdade social e a oferecer mais dignidade, já que o envelhecimento da população no Rio de Janeiro e em São Paulo está mais acentuado do que o número de empregos formais para essa faixa etária e idades acima dela”, explica Grasiela Caldeira, Coordenadora de Responsabilidade Social do Instituto SYN.

O curso Varejo em Foco busca aumentar a qualificação dos participantes e desenvolver competências socioemocionais importantes, estimulando as empresas a abrirem mais vagas para esse público. “A demanda existe e mapeamos inclusive oportunidades nos shoppings e demais estabelecimentos administrados pela nossa mantenedora. Por isso apostamos tanto neste projeto: há demanda e oferta, o que falta é qualificação”, complementa Grasiela.

