Desclassificação de ‘Forbidden Road’ de Robbie Williams gera polêmica no Oscar 2024

A recente desqualificação da canção ” Forbidden Road “, interpretada por Robbie Williams e apresentada no filme “Better Man”, gerou repercussão no mundo do cinema e da música. Anunciada entre os pré-selecionados para a categoria de Melhor Canção Original do Oscar, a música não poderá concorrer ao prêmio devido a questões relacionadas à originalidade, conforme as diretrizes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

De acordo com a revista Variety, a razão para a inelegibilidade de “Forbidden Road” é ​​sua incorporação de material de uma canção pré-existente, que não foi criada especificamente para o filme. A Academia enfatiza que as candidaturas devem ser originais, reforçando a importância da criatividade na produção musical para o cinema.

As semelhanças entre “Forbidden Road” e ” I Got a Name “, canções dos compositores Charlie Fox e Norman Gimbel, foram identificadas durante o processo de seleção. Essa descoberta ressalta a complexidade e os desafios enfrentados pelos artistas ao criar novas obras em um ambiente tão repleto de influências musicais.

Com essa desclassificação, a competição na categoria de Melhor Canção Original continua com 14 músicas restantes na lista pré-selecionada. A votação para o Oscar terá início no próximo dia 8 de janeiro, e os candidatos ainda têm uma oportunidade de brilhar na premiação, embora a ausência de Williams seja sentida por muitos fãs.

Em conclusão, a situação envolvendo “Forbidden Road” destaca a dificuldade das regras da Academia em relação à originalidade nas canções para filmes. Isso levanta questões sobre o processo criativo e os limites que os artistas devem respeitar ao compor novas obras em um cenário musical repleto de referências históricas.