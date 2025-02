Descarte de embalagens de compras online: risco de golpes e medidas de prevenção

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre os riscos associados ao descarte inadequado de embalagens de produtos adquiridos pela internet, enfatizando a possibilidade de exposição a fraudes e golpes. Embora as compras online ofereçam conveniência, a proteção dos dados pessoais deve ser uma prioridade quando as encomendas são recebidas.

Criminosos podem obter informações sensíveis através de QR Codes e códigos de barras presentes nas etiquetas das caixas. As autoridades recomendam que esses elementos sejam sempre removidos antes do descarte, uma vez que a sua preservação pode facilitar o acesso às informações do comprador contidas na nota fiscal. Dados como nome completo, CPF, telefone e endereço estão entre os detalhes que podem ser explorados por golpistas.

O delegado Carlos Francisco de Miranda Santos, do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), destaca que o avanço da tecnologia tem levado ao aumento das fraudes eletrônicas. “Com essas informações, os criminosos podem se passar pela vítima e executar uma variedade de golpes contra terceiros“, afirmou.

Um exemplo alarmante é o uso indevido de dados pessoais para abrir contas bancárias, solicitar cartões de crédito e até fazer empréstimos em nome da vítima. Além disso, criminosos podem realizar compras utilizando os dados obtidos e abrir linhas telefônicas que servem para novos golpes.

Os golpistas também costumam enviar mensagens com

. O delegado alerta: “Evite clicar em links que solicitam confirmação de compras e desconfie de mensagens que exigem ação imediata. As empresas já têm seus dados e não precisam atualizá-los após uma compra”.

Dados do Instituto DataSenado revelam que, no ano passado, o Brasil registrou cerca de 2 milhões de casos de estelionato, com aproximadamente 25% ocorrendo no ambiente virtual.

Como se proteger do golpe da embalagem?

Para evitar ser vítima desse tipo de fraude, o delegado recomenda picotar, rasgar ou riscar as etiquetas e notas fiscais antes do descarte das embalagens. O alerta se estende também a caixas de celulares e acessórios eletrônicos que contenham números de série e IMEI.

Caso receba mensagens suspeitas, é aconselhável entrar em contato com canais oficiais da empresa envolvida. Além disso, manter dispositivos atualizados com sistemas operacionais recentes e antivírus ativos é fundamental para a segurança digital.

Outro ponto importante é não permitir que supostos entregadores tirem fotos do rosto do destinatário, pois essas imagens podem ser utilizadas em atividades ilícitas que requerem reconhecimento facial.

E agora? O que fazer se você cair em um golpe da embalagem?

A primeira ação recomendada para quem suspeita ter sido vítima desse golpe é consultar o site da Serasa para verificar a existência de boletos desconhecidos ou aberturas fraudulentas em seu nome. Caso sejam identificadas irregularidades, é crucial registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia física ou por meio da delegacia eletrônica, permitindo assim que a Polícia Civil inicie as investigações. Segundo Carlos Miranda, muitos crimes permanecem não registrados; estima-se que a quantidade seja cinco vezes maior que os casos documentados.

Além disso, é essencial notificar o banco para bloquear contas comprometidas, monitorar semanalmente as transações no cartão de crédito e alterar senhas online periodicamente — a cada seis meses é o recomendado.

A investigação dos crimes relacionados ao golpe da embalagem é realizada pelas delegacias seccionais e, nos casos mais graves, pela Divisão de Crimes Cibernéticos (Dcciber) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em São Paulo.