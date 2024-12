Descarrilamento de trem causa interrupções no sistema de trens de São Paulo

Na madrugada desta quarta-feira (18), um incidente envolvendo um trem de carga da MRS Logística resultou em descarrilamento nas proximidades da estação Brás, na Zona Leste de São Paulo. O acidente, que ocorreu por volta das 2h10, gerou atrasos significativos e a interrupção parcial da circulação nas Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O impacto no sistema ferroviário foi imediato, com a operação das linhas afetadas iniciando somente às 04h40, quando a situação ainda permanecia crítica. As estações, especialmente Brás e Tatuapé, ficaram lotadas de passageiros que aguardavam transporte, levando a uma experiência caótica para os usuários do serviço.

De acordo com informações fornecidas pela CPTM, as operações começaram a ser restabelecidas lentamente por volta das 05h30. Inicialmente, apenas dois trens estavam circulando entre as estações Luz e Brás na Linha 11-Coral. Na Linha 12-Safira, as operações foram limitadas ao trecho entre as estações Tatuapé e Luz, resultando em longas filas e atrasos no embarque e desembarque.

Em resposta à situação emergencial, a CPTM acionou 57 ônibus do Sistema Paese para atender aos passageiros entre as estações Brás e Tatuapé. Além disso, foram solicitadas integrações com o Metrô nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para facilitar o deslocamento dos usuários.

Técnicos da CPTM estão colaborando com a MRS Logística na remoção dos vagões descarrilados das vias para avaliar possíveis danos e restabelecer rapidamente as condições normais de operação. Até o momento, não há previsão de quando o serviço será completamente normalizado, mas felizmente não foram registrados feridos durante o incidente.

A causa do descarrilamento será objeto de investigação conjunta entre a CPTM e a MRS Logística. O trem acidentado estava transportando bauxita e seguia em direção à cidade de Jundiaí, interior paulista.

Este episódio destaca os desafios enfrentados pelo sistema de transporte público na capital paulista e a importância de medidas preventivas para evitar interrupções que afetam milhões de usuários diariamente.