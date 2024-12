Descargas elétricas em carrossel em Cubatão deixam duas crianças feridas

Duas crianças, de cinco e sete anos, sofreram ferimentos após uma descarga elétrica ocorrida em um carrossel localizado no Píer do Casqueiro, em Cubatão, São Paulo. O incidente gerou preocupação e levou à desativação do brinquedo, enquanto a Polícia Civil investiga os detalhes do ocorrido.

O primeiro caso registrado envolveu a menina de cinco anos, que foi internada para observação e liberada posteriormente sem sequelas. A criança de sete anos apresentou lesões que foram descritas como semelhantes a queimaduras em uma das mãos e recebeu atendimento médico antes de ser liberada.

Conforme informações obtidas pelo portal g1, ambos os acidentes aconteceram no mesmo brinquedo, mas em horários distintos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que policiais militares foram chamados ao local na quinta-feira. No momento da ocorrência, foi relatado que a criança mais nova havia sofrido uma descarga elétrica.

A mãe da menina de sete anos forneceu um depoimento à Polícia Civil onde detalhou que sua filha teria encostado em uma das grades de proteção do carrossel, momento em que ocorreu a descarga elétrica. Segundo o relato, o gerador do brinquedo apresentava fios expostos e estava em contato com o equipamento. Ao tentar socorrer a filha, a mãe também sentiu um choque elétrico.

As autoridades registraram o caso como lesão corporal e as investigações seguem a cargo da delegacia local.

A prefeitura informou que a Guarda Civil Municipal rapidamente conduziu a criança de cinco anos ao Pronto-Socorro Infantil. Após um dia sob observação médica, ela teve alta sem qualquer tipo de ferimento ou sequela. A outra criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Casqueiro no dia seguinte ao incidente, após o registro formal da ocorrência pela mãe.

Segundo os médicos que atenderam a menina mais velha, foram constatadas lesões compatíveis com queimaduras na mão afetada. A prefeitura agiu imediatamente para desativar o carrossel no Píer do Casqueiro e também suspendeu as atividades do brinquedo similar no Parque Anilinas como medida preventiva.

Em nota oficial, a administração municipal afirmou que ambos os equipamentos possuíam laudos técnicos assinados por engenheiros que atestavam seu funcionamento seguro. A situação da criança de cinco anos foi classificada como uma “fuga de energia” que deverá ser confirmada através de avaliações técnicas futuras. A Secretaria de Cultura também se prontificou a oferecer assistência à família das vítimas.

A prefeitura destacou ainda que tomou conhecimento do caso da menina de sete anos pelas redes sociais e imediatamente entrou em contato com a família para oferecer apoio.